Президент Государства Вьетнам Лыонг Кыонг принял Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и Президента Кубы Диаса-Канеля
В ходе встречи Президент Лыонг Кыонг тепло приветствовал Диаса-Канеля, близкого и любимого друга вьетнамского народа, с его возвращением во Вьетнам после семи лет и первым визитом в качестве высшего лидера партии и государства Кубы. Он высоко оценил участие высокопоставленной делегации партии и государства Кубы в крупных национальных праздниках Вьетнама, заявив, что это демонстрирует глубокое товарищество, братские чувства и ценную поддержку кубинской партии, государства и народа дела вьетнамской революции.
Президент Государства Лыонг Кыонг с Первым секретарём Коммунистической партии Кубы и Президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом. Фото: ВИА
По этому случаю Президент Лыонг Кыонг торжественно передал свои приветствия кубинскому революционному лидеру генералу Раулю Кастро и другим высокопоставленным руководителям партии и государства Кубы.
Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит и помнит солидарность и искреннюю поддержку, как духовную, так и материальную, которую Куба оказывала Вьетнаму в прошлом, в борьбе за национальное освобождение и воссоединение, а также в нынешнем деле национальной обороны и строительства. Вьетнамский народ всегда внимательно следит за каждым этапом развития Кубы и чрезвычайно рад важным достижениям, достигнутым партией, государством и народом Кубы после VIII съезда, особенно в укреплении сплоченности всей партии и народа, а также в улучшении социально-экономической ситуации в условиях сложных международных событий.
Президент Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что героическая кубинская нация преодолеет все нынешние трудности и вызовы и продолжит добиваться всё больших побед в строительстве и защите своей социалистической Родины.
Президент Вьетнама отметил, что особые традиционные связи солидарности и дружбы, а также всестороннее сотрудничество на основе товарищеских, братских отношений и особого доверия между Вьетнамом и Кубой за последнее время продолжили укрепляться и развиваться всесторонне через активизацию визитов и контактов на высоком уровне, обмен теоретическими подходами, опытом защиты и развития страны, программы сотрудничества между министерствами, отраслями и регионами, политико-общественными организациями, а также эффективное взаимодействие в сферах безопасности, обороны, внешней политики, торговли, сельского хозяйства, строительства, биомедицины и фармацевтики.
Со своей стороны, Первый секретарь и Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил вьетнамских лидеров и народ, а также самого Президента Лыонг Кыонга за теплый и уважительный прием делегации; выразил свою честь представлять кубинскую партию и государство на церемонии, подчеркнув, что это не только великое событие для вьетнамского народа, но и источник вдохновения для движения за национальную независимость, свободу и социальную справедливость во всем мире, включая Кубу; и выразил уверенность в том, что Вьетнам, с фундаментом и основой, заложенными почти 40 лет «Доймой», продолжит добиваться еще больших позитивных результатов в работе по защите, строительству и развитию страны.
Первый секретарь и президент Мигель Диас-Канель Бермудес выразил свои эмоции, увидев добрые чувства, которые вьетнамский народ питал к делегации, искренне поблагодарив за значимый подарок, который вьетнамский народ сделал кубинскому народу через Национальную программу поддержки под девизом «65 лет дружбы Вьетнама и Кубы» по случаю 65-й годовщины установления дипломатических отношений, считая это ярким проявлением традиции солидарности и братского сотрудничества между партией, государством и народами двух стран.
Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил, что Куба всегда ценила солидарность и ценную поддержку и помощь, которые партия, государство и народ Вьетнама оказывали кубинскому народу в последнее время, особенно практическую и эффективную поддержку в таких стратегических областях, как производство риса, продовольственная безопасность и развитие возобновляемых источников энергии.
Он также высоко оценил усилия и решимость вьетнамских предприятий инвестировать и вести бизнес на Кубе, внося вклад в ключевые сектора экономики страны; подчеркнул готовность Кубы создавать механизмы и благоприятные условия для расширения деятельности вьетнамских компаний на Кубе, способствуя тому, чтобы экономические, торговые и инвестиционные отношения соответствовали уровню прекрасных политических связей между двумя странами.
Оба лидера подтвердили решимость ещё глубже развивать образцовые отношения Вьетнам - Куба, заложенные Президентом Хо Ши Мином и Президентом Фиделем Кастро Русом и многими поколениями руководителей и народов обеих стран, которые усердно их развивали.
Оба лидера согласились усилить контакты на высоком и других уровнях; эффективно реализовывать достигнутые двусторонние высокоуровневые соглашения; развивать механизмы сотрудничества между партиями и государствами, а также продолжать консультации, тесное взаимодействие и взаимную поддержку в международных организациях и многосторонних форумах.
Обе стороны также согласились активизировать обмен, сотрудничество и взаимодействие между политико-общественными организациями, массовыми объединениями, предприятиями и народами обеих стран, а также проводить пропаганду и воспитание молодого поколения обеих стран в духе традиционных особых дружественных отношений Вьетнам – Куба.