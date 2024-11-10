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Президент государства Вьетнама прибыл в Сантьяго, начав официальный визит в Чили
Это первый визит в Чили президента государства Вьетнама за последние 15 лет. Поездка придаст импульс для более интенсивного, практичного и эффективного развития вьетнамско-чилийского всеобъемлющего партнерства.
На протяжении многих лет, несмотря на географическую удаленность, дипломатические отношения между Вьетнамом и Чили плодотворно развиваются. Отношения во многих областях между двумя странами становятся все более тесными и надежными, что подтверждается визитами и встречами между высшими руководителями и официальными лицами министерств, отраслей и населенных пунктов.
Визит также направлен на продолжение реализации внешней политики независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних отношений, активной, позитивной, всеобъемлющей и широкой международной интеграции и повышения уровня многосторонних внешних связей в духе всевьетнамского партийного съезда 13-го, способствуя продвижению мира, сотрудничества, экономических связей и региональной взаимосвязи. Это также демонстрирует последовательную политику Вьетнама, который всегда ценит и желает укреплять и развивать вьетнамско-чилийские отношения.
Ожидается, что в ходе визита президент государства Лыонг Кыонг примет участие в официальной церемонии приветствия, проведет переговоры с президентом Габриэлем Бориком Фонтом и станет свидетелем церемонии подписания документов о сотрудничестве между двумя странами. Президент государства также проведет встречи с председателями Сената и Палаты депутатов Чили; примет лидеров Коммунистической партии и Социалистической партии Чили, а также Общества чилийско-вьетнамской дружбы; возложит венок к статуе президента Хо Ши Мина в столице Сантьяго; посетит посольство Вьетнама в Чили и проведет ряд других важных мероприятий.