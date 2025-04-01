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Президент государства Вьетнама председательствовал на церемонии приветствия короля Бельгии
Поездка также отражает особые чувства короля и королевы к Вьетнаму, ведь ранее они неоднократно посещали эту страну, занимая различные посты.
После церемонии президент Лыонг Кыонг и король Филипп провели частную, а затем официальную встречу, на которой рассмотрели вопросы сотрудничества между двумя странами и предложили направления взаимодействия на ближайшее время. Ожидается, что они также станут свидетелями передачи документов о сотрудничестве.
Вьетнам и Бельгия официально установили дипломатические отношения 22 марта 1973 года, всего через два месяца после подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Вьетнам всегда помнит об искренней помощи бельгийского правительства и народа в его усилиях по послевоенной реконструкции и восстановлению.
За последние более чем 50 лет двусторонние отношения постоянно укреплялись и развивались во всех аспектах, особенно в политике - дипломатии, торговле, сельском хозяйстве, образовании - подготовке человеческих ресурсов, науке - технологиях и сотрудничестве в целях развития на всех федеральных, региональных и общественных уровнях.
Бельгия всегда придает большое значение связям с Вьетнамом, высоко ценит его экономическое развитие и выступает в качестве международного партнера, внося значительный вклад в успех Вьетнама через программы сотрудничества в области развития. Обе стороны также активно сотрудничают на многосторонних форумах, в частности, в ООН, на встрече Азия-Европа (ASEM) и в рамках сотрудничества АСЕАН-ЕС.
Политические и дипломатические связи между двумя странами активно и основательно развиваются на федеральном, региональном и общественном уровнях, о чем свидетельствуют многочисленные взаимные визиты на высоком уровне.
С 2003 года правительство Бельгии выделило около 40 стипендий для аспирантов из Вьетнама в таких областях, в которых эта европейская страна сильна, как порт, окружающая среда и туризм. Кроме того, в обеих странах часто организуются обмены художественными группами, выставки и недели кино.
Двусторонние экономические и торговые партнерства также процветают. В настоящее время Бельгия является шестым по величине торговым партнером Вьетнама в ЕС. Их торговый оборот резко вырос - с 1,8 миллиарда долларов США в 2013 году до 4,45 миллиарда долларов США в 2024 году.
По состоянию на январь 2025 года Бельгия реализовала во Вьетнаме 99 действующих инвестиционных проектов на сумму 1,06 млрд долларов США, заняв 25-е место среди 149 стран и территорий, инвестирующих в страну Юго-Восточной Азии.
Благодаря хорошей основе сотрудничества, политической воле лидеров обеих стран, а также стремлению двух народов, государственный визит короля и королевы Бельгии, как ожидается, принесет много ощутимых результатов, способствуя дальнейшему развитию сотрудничества двух стран и открытию новой главы в развитии двусторонних отношений, тем самым внося вклад в региональный и глобальный мир, стабильность и развитие.