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Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг был награжден орденом «Солнце Перу»

13 ноября во второй половине дня (по местному времени) в Лиме президент Перу Дина Эрсилия Болуарте Зегарра вручила Большой крест ордена «Солнце Перу» президенту государства Вьетнама Лыонг Кыонгу на церемонии, состоявшейся в Каса-де-Писарро, правительственном дворце.
Президент Перу Дина Эрсилия Болуарте Зегарра (первая справа) вручила Большой крест ордена «Солнце Перу» президенту государства Вьетнама Лыонг Кыонгу. Фото: ВИA
Выступая на церемонии, лидер принимающей стороны выразила свою честь наградить Лыонг Кыонга престижным орденом, отметив его значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Перу и Вьетнамом.

Она подчеркнула, что это высокое отличие отражает признательность и глубокую привязанность перуанского государства к стране и народу Вьетнама, особенно когда визит президента Вьетнама совпадает с с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Президент Перу выразила уверенность в том, что отношения между двумя странами будут углубляться и в будущем.

В свою очередь, Лыонг Кыонг сказал, что он очень рад получить Большой крест ордена «Солнце Перу» по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений (14 ноября 1994 - 2024) и своего первого визита в Перу, страну, славящуюся своей красотой и гостеприимством.

Государственный лидер Вьетнама отметил, что этот орден - особый знак привязанности перуанского государства и народа к Вьетнаму, а также к дружбе и сотрудничеству между двумя странами.

Он назвал этот приказ большим стимулом для него, чтобы вместе с друзьями в Перу еще усерднее работать над дальнейшим развитием вьетнамско-перуанского партнерства, делая его более содержательным и эффективным, достигая новых высот на благо народов обеих стран, а также во имя мира, стабильности и процветания в двух регионах и во всем мире.

Лыонг Кыонг сердечно поблагодарил Перу за поддержку и солидарность во время борьбы Вьетнама за национальную независимость и воссоединение страны. Он выразил уверенность в том, что две страны будут продолжать объединяться и поддерживать друг друга в ближайшие годы, тем самым расширяя двустороннее сотрудничество во всех секторах и способствуя достижению целей развития обеих стран во имя процветания и счастья их народов.

ВИА/ИЖВ

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