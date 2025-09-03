НОВОСТИ
Президент государства встретился с руководителями стран на праздновании Победы над фашизмом
На встречах Президент государства передал приветствия и тёплые пожелания от Генерального секретаря То Лама, руководства партии, государства и народа Вьетнама лидерам и народам дружественных стран; подчеркнул, что достижения Вьетнама невозможно представить без поддержки и помощи со стороны руководителей и народов братских государств; выразил уверенность, что Вьетнам и партнёры будут продолжать идти рука об руку ради мира, стабильности, развития и процветания.
Лидеры государств поздравили Вьетнам по случаю 80-летия Национального дня 2 сентября; подтвердили, что высоко ценят дружбу и добрые чувства к Вьетнаму; выразили надежду на дальнейшее продвижение сотрудничества во всех сферах.
Король Камбоджи Нородом Сиамони поделился тёплыми впечатлениями от визита во Вьетнам в ноябре 2024 года, поблагодарил за заботливый приём со стороны партии, государства и народа Вьетнама. По случаю встречи через Президента государства Король направил добрые пожелания Генеральному секретарю То Ламу, Премьер-министру Фам Минь Тьиню, Председателю Национального собрания Чан Тхань Маню и руководителям партии, государства и народа Вьетнама; поздравил Вьетнам с 80-летием Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Король Камбоджи подчеркнул, что в любых обстоятельствах обе страны будут солидарны, поддерживать друг друга ради совместного развития; выразил желание усилить солидарность и сотрудничество между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, что будет способствовать стабильности и развитию каждой страны и всего региона.
Первый секретарь, Президент государства Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выразил радость по поводу участия в торжестве, посвящённом 80-летию Национального дня Вьетнама 2 сентября; поблагодарил за материальную и духовную поддержку, которую Вьетнам неизменно оказывает Кубе; отметил стремление продолжать совместную реализацию договорённостей, чтобы укреплять традиционные отношения солидарности, особой дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Кубой.
Генеральный секретарь, Председатель КНДР Ким Чен Ын напомнил о добрых воспоминаниях и впечатлениях о стране и народе Вьетнама во время визита шесть лет назад; подчеркнул, что КНДР всегда придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом. Стороны договорились продолжать стимулировать обмены делегациями на высшем и других уровнях, укреплять политическое доверие и придавать новый импульс отношениям между двумя партиями, государствами и народами.
Президент Индонезии Прабово Субианто согласился активно сотрудничать для продвижения реализации высокоуровневых договорённостей, создавая рамки для развития всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Индонезия, установленного во время государственного визита Генерального секретаря То Лама в марте 2025 года; подчеркнул необходимость готовиться к мероприятиям, приуроченным к 70-летию установления дипломатических отношений.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, председательствующий в АСЕАН в 2025 году, поддержал предложение Президента государства Лыонг Кыонга о практическом и эффективном развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Малайзия. Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, согласились прилагать усилия для укрепления координации с другими странами-членами с целью построения объединённого, сплочённого и сильного АСЕАН, который играет центральную роль и вносит положительный вклад в мир, стабильность и развитие в регионе.
Председатель парламента Тимора-Лешти Мария Фернанда Лай поблагодарила Президента государства Лыонг Кыонга за поздравления Тимора-Лешти, выразила стремление официально стать 11-м членом АСЕАН, внося вклад в построение инклюзивного, связного и самодостаточного сообщества АСЕАН.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высоко оценил результаты визита Генерального секретаря То Лама в конце 2024 года, согласился координировать эффективную реализацию достигнутых договорённостей. Стороны договорились продолжать развивать сотрудничество в таких сферах, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, туризм и др.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил стремление укреплять традиционные дружественные отношения между двумя странами, особенно в части обмена делегациями различных уровней, активизировать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, энергетики, нефтегазовой отрасли и горнодобычи.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал предложение Президента государства Лыонг Кыонга о дальнейшем продвижении стратегического партнёрства, недавно установленного, и эффективной реализации достигнутых результатов визита Генерального секретаря То Лама в Азербайджан в мае этого года; отметил важность расширения сотрудничества в сферах образования и подготовки кадров, обороны и безопасности, культуры, спорта, туризма и взаимодействия на уровне регионов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил, что высоко ценит традиционные отношения и сотрудничество с Вьетнамом, всегда с уважением относится к героическому вьетнамскому народу; выразил готовность в скором времени посетить Вьетнам; отметил желание активизировать взаимовыгодное сотрудничество, организовать бизнес-форумы, наладить прямые авиарейсы, создавая благоприятные условия для перемещений граждан обеих стран.
Президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо и Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поддержали предложение Президента государства о развитии отношений дружбы и сотрудничества с традиционными африканскими партнёрами, включая Республику Конго и Зимбабве, в направлении углубления и практического взаимодействия, а также о дальнейшем укреплении координации и взаимной поддержки на многосторонних площадках, особенно в рамках ООН, Движения неприсоединения и Группы 77 (G77).
Встречи прошли в тёплой и дружественной атмосфере, что отражает хорошие и всё более глубокие отношения между Вьетнамом и другими странами, особенно с традиционными друзьями в различных регионах мира – от Центральной Азии до Европы и Африки.