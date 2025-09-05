НОВОСТИ
Президент государства встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Выразив радость от новой встречи с Председателем Чжао Лэцзи, Президент государства Лыонг Кыонг ещё раз отметил с большим уважением присутствие делегации высокого уровня партии и государства Китая во главе с господином Чжао Лэцзи, а также подразделений Народно-освободительной армии Китая на торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Национального дня 2 сентября во Вьетнаме.
Президент государства Лыонг Кыонг высоко оценил и поздравил с успехом первый официальный визит господина Чжао Лэцзи во Вьетнам в должности Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, который способствовал укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран. Он также выразил впечатление и поздравил Китай с успешной организацией торжеств, посвящённых 80-летию победы над фашизмом; отметил значительные достижения Китая под руководством Коммунистической партии; подчеркнул, что участие высшего руководства двух партий и государств в важнейших событиях каждой из стран наглядно отражает доверительный характер двусторонних отношений.
Председатель Чжао Лэцзи приветствовал и высоко оценил участие Президента государства Лыонг Кыонг, возглавлявшего делегацию высокого уровня Вьетнама, в торжественном мероприятии китайского народа; сердечно поздравил Вьетнам с успешной организацией празднования 80-летия Национального дня. Радостно отметив новую встречу и тёплые впечатления от общения с Президентом государства Лыонг Кыонг в ходе его недавнего визита во Вьетнам, Чжао Лэцзи выразил искреннюю благодарность за сердечный и внимательный приём, оказанный делегации партии, государства и Всекитайского собрания народных представителей со стороны партии, государства и Национального собрания Вьетнама. Он высоко оценил результаты визита, который поднял сотрудничество между законодательными органами двух стран на новый уровень и внёс вклад в строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение.
Президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул последовательный курс партии и государства Вьетнама, всегда придающих первостепенное значение развитию отношений между Вьетнамом и Китаем; призвал две партии и два государства укреплять солидарность и сотрудничество. Подтвердив поддержку укрепления парламентской дипломатии как одного из важнейших столпов двусторонних отношений, Президент государства поздравил с успешным проведением Первого заседания Совместного комитета по межпарламентскому сотрудничеству Вьетнам – Китай; предложил, чтобы Национальное собрание Вьетнама и Всекитайское собрание народных представителей, как высшие законодательные органы, продолжали создавать благоприятные условия для укрепления политического доверия, повышения эффективности практического сотрудничества в различных сферах, оказывали взаимную поддержку в целях совместного развития и укрепления общественной основы двусторонних отношений.
Полностью согласившись с предложениями Президента государства Лыонг Кыонг, Председатель Чжао Лэцзи подчеркнул необходимость развития традиций дружбы, укрепления сотрудничества, совместного строительства сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение, что отвечает интересам двух стран и вносит позитивный вклад в мир, сотрудничество и развитие региона и мира.
Председатель Чжао Лэцзи подтвердил, что Всекитайское собрание народных представителей придаёт большое значение сотрудничеству и готово тесно взаимодействовать с Национальным собранием Вьетнама для эффективной реализации достигнутых высшим руководством двух партий и государств договорённостей; предложил сторонам активизировать обмены на высоком уровне, повышать эффективность ключевых механизмов двустороннего сотрудничества, таких как Комитет по руководству двусторонним сотрудничеством, стратегический диалог «3+3» между министрами иностранных дел, обороны и общественной безопасности Китая и Вьетнама; укреплять роль высших законодательных органов в наращивании политического доверия и практического взаимодействия, особенно в новых перспективных областях двустороннего сотрудничества — науке и технике, стратегическом соединении транспортной инфраструктуры, скорейшей организации Первого заседания Совместного комитета по сотрудничеству в сфере железных дорог Китай – Вьетнам; повышать эффективность сотрудничества в сферах туризма, образования, культуры, гуманитарных обменов, укреплять прочную общественную основу китайско-вьетнамских отношений.