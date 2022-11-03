Президент государства встретился с выдающимися личностями из провинции Хажанг

Президент государства Нгуен Суан Фук встречается с выдающимися личностями из провинции Хажанг. Фото: ВИА

Президент государства Нгуен Суан Фук 2 ноября встретился с выдающимися личностями из северной горной провинции Хажанг, призвав их продолжать играть свою роль в социально-экономическом развитии и национальной обороне.

Эти личности включают 1.983 авторитетных человека в Хажанге, которые подали пример в патриотических движениях соревнований, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности и порядка.

Президент государства высоко оценил усилия представителей по поощрению местных жителей следовать руководящим принципам, политике партии и законам государства, а также их ключевую роль в коммуникационной работе, помогая искоренять нездоровые обычаи, сохранять и продвигать традиционные культурные ценности в Хажанге, где группы этнических меньшинств составляют почти 90% местного населения.

Чтобы повысить роль авторитетных людей, особенно в группах этнических меньшинств, Президент государства обратился к министерствам, ведомствам и населенным пунктам, включая провинцию Хажанг, с просьбой дополнить и усовершенствовать соответствующую политику и продолжать претворять в жизнь принятые решения.

Глава государства назвал выдающихся представителей этнических меньшинств «ядрами» и выразил пожелание, чтобы они играли более активную роль в местных движениях и поощряли местных жителей вносить свой вклад в социально-экономическое развитие, национальную оборону и сохранение традиционной культуры.

Он призвал Хажанг искать новые экономические модели и импульсы на основе использования своего потенциала и преимуществ, улучшать инвестиционную среду, реформировать административные процедуры, уделять внимание цифровой трансформации, обеспечивать социальное обеспечение и разрабатывать исключительную политику.

Местному населению также было предложено укрепить блок великой национальной солидарности и продвигать примеры для подражания в сообществе.



