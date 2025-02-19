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Президент государства вручил решения о назначении 2 заместителей премьер-министра, 4 министров на срок 2021-2026 гг.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие лидеры партии и государства преподнесли цветы, чтобы поздравить новых членов кабинета.
В своей речи президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что эти назначения являются признанием значительного вклада, внесенного назначенцами на протяжении всей их карьеры. Их новые роли связаны с большей ответственностью, ожиданиями и вызовами, поскольку они присоединятся к правительству и премьер-министру для успешного выполнения сложных задач в 2025 году и в последующие годы.
Говоря о новых заместителях премьер-министра, глава государства похвалил Май Ван Тьиня за его выдающийся вклад в развитие организационной работы партии, а Нгуен Чи Зунга, который почти два срока занимал пост министра планирования и инвестиций, - за опыт руководства в экономической сфере.
Говоря о четырех министрах, он отметил, что Дао Нгок Зунг, как бывший министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения, внес значительный вклад в социальную политику и социальное обеспечение. Нгуен Мань Хунг известен своим новаторским мышлением, сильным видением и готовностью к смелым действиям. Чан Хонг Минь, за плечами которого почти четыре десятилетия службы в армии, успел побывать на разных должностях, включая пост секретаря парткома провинции Каобанг и министра транспорта с ноября 2024 года. До Дык Зуй имеет солидный опыт работы в строительстве и занимал множество должностей на местном уровне.
Президент отметил, что партия, государство и народ возлагают на правительство большие надежды и доверие в выполнении его миссии по направлению страны к быстрому и устойчивому развитию.
От имени вновь назначенных чиновников заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг сказал, что это большая честь, но и большая ответственность, возложенная на них партией, государством и народом. Он пообещал строго следовать руководящим принципам и политике партии, законам государства и руководству премьер-министра, прилагая все усилия для выполнения поставленных задач с высокой решимостью и твердой приверженностью.