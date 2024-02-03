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Президент государства вручил почетный знак «45 лет членства в КПВ» секретарю парткома г. Хошимина

3 февраля в г. Хошимине партийный комитет города и партийный комитет блока народных, политических и партийных организаций города провели церемонию вручения почетного знака «45 лет членства в КПВ» товарищу Нгуен Ван Нэну, члену Политбюро, секретарю парткома г. Хошимина
  Президент государства вручил почетный знак «45 лет членства в КПВ» секретарю парткома г. Хошимина Нгуен Ван Нэну (справа). Фото: ВИA
Выступая на церемонии, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что в течение 45 лет после вступления в ряды партии в любой обстановке и на любом посту товарищ Нгуен Ван Нэн всегда проявляет волю коммуниста, обладает абсолютной преданностью партии, Отечеству и народу, неуклонно придерживается марксизма-ленинизма, идеологии Хо Ши Мина, идеалов национальной независимости и социализма, постоянно совершенствует себя, продвигает авангардную роль коммуниста, демонстрирует образцовое поведение.

Президент Во Ван Тхыонг отметил, что товарищ Нгуен Ван Нэн вместе с парткомом, Постоянным бюро города Хошимина с единством воли приложил усилия для поиска решений по содействия экономическому росту, решительно руководил работой по административной реформе, цифровой трансформации, укреплению сотрудничества с местностями страны и городами мира, всегда уделяет внимание социальной защите.

Со своей стороны, Секретарь парткома Нгуен Ван Нэн пообещал всегда неуклонно придерживаться целей и идеалов Партии, продолжать совершенствовать себя и вносить больший вклад в развитие страны.

ИЖВ/ВИА

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