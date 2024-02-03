НОВОСТИ
Президент государства вручил почетный знак «45 лет членства в КПВ» секретарю парткома г. Хошимина
Президент Во Ван Тхыонг отметил, что товарищ Нгуен Ван Нэн вместе с парткомом, Постоянным бюро города Хошимина с единством воли приложил усилия для поиска решений по содействия экономическому росту, решительно руководил работой по административной реформе, цифровой трансформации, укреплению сотрудничества с местностями страны и городами мира, всегда уделяет внимание социальной защите.
Со своей стороны, Секретарь парткома Нгуен Ван Нэн пообещал всегда неуклонно придерживаться целей и идеалов Партии, продолжать совершенствовать себя и вносить больший вклад в развитие страны.