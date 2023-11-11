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Президент государства Во Ван Тхыонг совершил рабочий визит в провинцию Фуйен
На рабочей встрече президент государства Во Ван Тхыонг высоко оценил результаты, достигнутые провинцией Фуйен в различных областях за последнее время. Президент государства Во Ван Тхыонг отметил, что одной из ключевых задач провинции является содействие социально-экономическому развитию и для успешной реализации этой цели, прежде всего, провинции необходимо сосредоточиться на использовании имеющихся преимуществ.
Провинции необходимо сосредоточиться на совершенствовании провинциального планирования, реформе административных процедур, улучшении инвестиционной среды, привлечении крупных проектов, создающих мощный импульс для прорывного местного развития, обеспечении политической безопасности, социального порядка и безопасности...
Наряду с этим провинции необходимо лучше выполнять работу по строительству, упорядочению Партии, заботе о жизни людей. Президент государства Во Ван Тхыонг выразил желание, чтобы провинция Фуйен проявила солидарность, преодолела трудности и успешно выполнила задачи, поставленные Партией, Государством и народом, с духом высокого единства, тем самым укрепляя доверие людей и предприятий.