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Президент государства Во Ван Тхыонг присутствовал на объявлении Генерального плана Куангнгая
Обладая почти 130-километровой береговой линией, Куангнгай имеет большой потенциал в развитии морской экономики, сказал он, добавив, что эта местность также является центром культуры Шахиунь - одной из трех древних культур Вьетнама, возникших 2 500-3 000 лет назад.
Генеральный план, как ожидается, поможет создать новый импульс для дальнейшего развития Куангнгая в новом периоде, сказал заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха.
Однако он также подчеркнул, что местность должна решить такие проблемы и трудности, как зависимость экономического роста от ресурсоемких секторов экономики, нехватка высококачественных человеческих ресурсов и влияние изменения климата.
Он предложил местным властям развивать устойчивые городские территории в направлении зеленого города, постепенно выбирать соответствующую модель экономического развития и формировать экосистему "городская экономика - промышленность - услуги".
Также следует уделить внимание развитию современных сельских районов и развитию сельскохозяйственной экономики в направлении товарного производства и высоких технологий, а также развитию туристических услуг на основе преимуществ уникальных ценностей культуры и наследия, моря и островов, а также разнообразных природных экосистем.
Местные власти предложили три стратегические концепции, ориентированные на полное использование уникальных преимуществ города в рамках модели устойчивого развития и превращения его в логистический центр морского порта в южно-центральном регионе.
Ожидается, что к 2030 году ВРВП провинции Куангнгай будет расти на 7,25-8,25% в год, а годовой ВРВП на душу населения составит около 7700 - 7900 долларов США.
На церемонии было получено принципиальное одобрение нескольких градостроительных и промышленных проектов по добыче газа в провинции.
По этому случаю в провинции началось строительство дороги Хоангша – Докшой стоимостью 3,5 триллиона донгов (более 144,3 миллиона долларов США), общая протяженность которой составит 26,88 км. После завершения строительства проект будет способствовать завершению строительства дорожной сети провинции в соответствии с утвержденным планом, образуя важную транспортную ось, соединяющую аэропорт Чулай и экономическую зону Зунгкуат с городом Куангнгай и южными населенными пунктами.