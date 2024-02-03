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Президент государства Во Ван Тхыонг посетил и поздравил жителей Хошимина с наступающим Тэтом
Посетив полицию, он попросил муниципальный Департамент общественной безопасности хорошо выполнять свою главную задачу - обеспечивать социальную безопасность и порядок в городе при любых обстоятельствах.
А также обратить внимание на повышение качества и эффективности борьбы с преступлениями, особенно с новыми видами преступлений и мошенничествами с изощренными уловками, подчеркнул он.
Проверив боеготовность сил по предупреждению и тушению пожаров и спасательных служб, глава государства посетил командный центр 114, где ему доложили о том, как работает система приема и обработки информации о чрезвычайных ситуациях.
Он потребовал от офицеров и солдат обеспечить высокую боевую готовность, чтобы они смогли в кратчайшие сроки прибыть на место происшествия, оперативно справиться с ситуацией и минимизировать ущерб, нанесенный людям и имуществу.
В тот же день президент государства посетил профессора, доктора Нгуен Чан Хунга, который является авторитетным ученым, ведущим медицинским экспертом и бывшим председателем Вьетнамской ассоциации борьбы с раком; и народного артиста Ким Кыонга, известного и талантливого артиста театральной индустрии Вьетнама в целом и города Хошимина в частности.