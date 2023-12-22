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Президент государства Во Ван Тхыонг высоко оценивает работу бригады разведки обороны
Высоко оценивая подготовку и боеготовность бригады К3, глава государства сказал, что за 27 лет развития бригада всегда была элитным и верным боевым подразделением военной разведки, которое совершило много замечательных боевых подвигов, заслужив звание «Герой народных Вооруженных сил», присвоенное партией и государством. По его словам, достижения и всестороннее развитие бригады за последние годы, особенно в подготовке сил и обеспечении боеготовности, чтобы бригада заслуживала быть одним из основных боевых подразделений военной разведки.
Офицеры, солдаты и сотрудники бригады К3 прикладывают неустанные усилия, чтобы преодолевать трудности и выполнять все задачи, тем самым помогая строить армию, укреплять национальную оборону, защищать Партию, режим и Отечество, а также развивать военную разведку, продолжил он, высоко оценив достижения и всестороннее развитие подразделения в последние годы.
Президент призвал бригаду продолжать продвигать героические традиции военной разведки, выполнять главную задачу по созданию всесторонне сильного подразделения, формировать чистую и сильную партийную организацию, укреплять у офицеров, солдат и сотрудников политическую стойкость, абсолютную преданность Партии, Отечеству и народу, решимость и готовность в любых обстоятельствах брать на себя и успешно выполнять поставленные задачи.
Президент Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что бригада К3 вместе со всеми силами оборонной разведки будет и впредь лучше служить строительству страны и защите в новых условиях, и будет и впредь заслуживать свою роль особо надежного и абсолютно лояльного подразделения Партии, Государства, армии и народа.
Пользуясь случаем, президент Во Ван Тхыонг вручил подарки бригаде К3, а также офицерам и солдатам, находящимся на полигоне.