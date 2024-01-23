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Президент Германии прибыл в Ханой, начав государственный визит во Вьетнам
Это первый зарубежный визит президента Германии в 2024 году и первый обмен делегациями высокого уровня между двумя странами в этом году - решающем году на пути к 50-летию основания двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.
В ходе визита запланированы встречи с высшим руководством Вьетнама для обсуждения мер по развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обмен мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Президент также планирует посетить несколько немецких проектов в Хошимине и его окрестностях.