Президент Германии высоко оценил стратегическое партнерство с Вьетнамом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 апреля высоко оценил хорошее развитие вьетнамско-германского стратегического партнерства за последнее десятилетие на приеме в честь нового посла Вьетнама Ву Куанг Миня после церемонии вручения верительных грамот посла.

Президент выразил надежду, что посол будет активно способствовать развитию двусторонних отношений во всех сферах.

Посол Минь поблагодарил президента за внимание к двусторонним связям, а также к 200-тысячной вьетнамской общине, проживающей в его стране.

Он также выразил благодарность за предоставление Германией более 10 млн. доз вакцины против COVID-19, а также предметов медицинского назначения и оборудования для Вьетнама, когда это было необходимо.

Вьетнам всегда придает большое значение своим отношениям с Германией, сказал посол, пообещав приложить все усилия для углубления двусторонней дружбы и сотрудничества.

На встрече обе стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая конфликт на Украине и вопросы, связанные с миром, стабильностью и сотрудничеством в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.