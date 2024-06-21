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Президент Вьетнама устроил банкет в честь высшего руководителя России

20 июня вечером в Ханое Президент То Лам устроил банкет в честь Президента России Владимира Путина, находящегося с государственным визитом во Вьетнаме.
  Президент То Лам (справа) 20 июня вечером в Ханое проводит банкет в честь президента России Владимира Путина. Фото: ВИA  
В своем выступлении Президент То Лам отметил, что визит Президента Путина совпадает с 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией, что открывает новый этап в развитии традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Президент выразил благодарность за неизменную поддержку, оказанную народом бывшего Советского Союза и Российской Федерации в период борьбы за независимость, свободу и воссоединение Вьетнама, а также в деле строительства и развития страны. Он подчеркнул, что десятки тысяч вьетнамских студентов получили образование в России, став ценным человеческим ресурсом, вносящим значительный вклад в развитие Вьетнама.

Признавая крепкую дружбу между двумя народами, Президент То Лам охарактеризовал ее как бесценное достояние, основанное поколениями лидеров и народов, взращенное и переданное будущим поколениям.

Поздравив Россию со значительными достижениями в развитии под неуклонным руководством Президента Путина, он выразил твердую уверенность в том, что при решительном руководстве и усилиях народа Россия будет и дальше крепнуть, поддерживать политическую и социальную стабильность, развивать динамичную экономику и все больше повышать свою роль и престиж как державы.

По словам Президента То Лама, обе стороны тесно сотрудничают на многосторонних форумах и в международных организациях, защищая законные интересы каждой страны и внося свой вклад в усилия международного сообщества по решению глобальных проблем.

Вьетнамский лидер выразил желание, чтобы в будущем двустороннее сотрудничество продолжало развиваться в области национальной обороны и безопасности, науки и технологии, культуры, образования, спорта и обменов между людьми. Несмотря на глобальную и региональную экономическую неопределенность, Вьетнам и Россия сохраняют позитивный рост, особенно расширяя сотрудничество в энергетическом и нефтегазовом секторах.
Выступая на банкете, Президент Путин выразил свое восхищение достижениями Вьетнама за прошедшие годы, в частности его выдающимся социально-экономическим развитием. Он подтвердил, что страна Юго-Восточной Азии заслуживает признания как одна из наиболее динамично развивающихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вспоминая историю двусторонних связей, Президент Путин заявил, что этот визит откроет новые горизонты, еще больше расширит и укрепит всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами во имя процветающего будущего их народов.

Он призвал обе стороны работать вместе во имя прогресса своих стран и благополучия своих граждан, а также во имя мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На мероприятии симфонический оркестр Вьетнама и известные артисты, специализирующиеся на камерной и традиционной музыке, исполнили произведения, связанные с обеими странами, передавая послания дружбы и гостеприимства российским друзьям.

ИЖВ/ВИА

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