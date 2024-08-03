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Президент Вьетнама То Лам принял послов Республики Корея и Канады
Президент То Лам подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда дорожат партнерством и желают работать вместе с правительством и народом РК над развитием отношений, делая их более интенсивными, ощутимыми и эффективными.
Глава государства предложил двум странам продолжать визиты и встречи на всех уровнях в различных формах для укрепления взаимного политического доверия, а также эффективно реализовывать план действий по материализации всеобъемлющего стратегического партнерства.
Стороны должны развивать отношения в сфере обороны и безопасности, чтобы они соответствовали всеобъемлющему стратегическому партнерству, особенно сотрудничество в борьбе с транснациональными и нетрадиционными преступлениями в сфере безопасности, продолжил он, призвав к совместным усилиям по скорейшему достижению цели по увеличению двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов США и до 150 миллиардов долларов США к 2030 году.
Президент также подчеркнул необходимость продвижения корейских инвестиций во Вьетнам, создавая тем самым новую волну инвестиций в таких областях, как высокие технологии, полупроводники, цифровая трансформация, "зеленый переход" и возобновляемые источники энергии; укрепления сотрудничества в области образования, культуры, туризма, сотрудничества между населенными пунктами и обменов между людьми; расширения сотрудничества и взаимной поддержки в вопросах, представляющих региональный и международный интерес.
Со своей стороны, посол Чхве Ён Сам пообещал приложить усилия для практического и эффективного укрепления двусторонних связей во всех областях и выразил надежду на тесное сотрудничество с соответствующими ведомствами Вьетнама в реализации соглашений о сотрудничестве между двумя странами, в частности, касающихся обмена делегациями, а также экономических, торговых и инвестиционных связей, особенно в областях, представляющих интерес для Вьетнама и сильных сторон РК, таких как строительство тепловых и атомных электростанций на сжиженном природном газе (СПГ) и стратегической инфраструктуры.
Посол также затронул вопросы расширения практического сотрудничества в оборонной промышленности и усиления взаимодействия в сфере защиты граждан.
Он также пообещал принять активное участие и оказать поддержку Вьетнаму в успешной организации саммита "Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030" (P4G) в апреле 2025 года.
На приеме в честь посла Канады Шона Стайла президент То Лам подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение всестороннему партнерству с Канадой и будет поддерживать координацию с Канадой в реализации обязательств лидеров двух стран по углублению двусторонних связей на основе взаимной выгоды, способствуя поддержанию мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Вьетнам высоко ценит политику Канады, которая придает большое значение Азиатско-Тихоокеанскому региону, и поддерживает роль АСЕАН в механизмах регионального сотрудничества, сказал он.
В ответ посол Шон Стайл поздравил Вьетнам с достижениями последних лет и подчеркнул, что Канада ценит всеобъемлющее партнерство с Вьетнамом в своей стратегии в отношении Индо-Тихоокеанского региона; обязуется продолжать координацию с министерствами, ведомствами и населенными пунктами двух стран для углубления двусторонних отношений; и поддерживает центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре.
Канада будет работать над укреплением стратегического партнерства с АСЕАН и координировать свои действия с Вьетнамом в решении вопросов, представляющих региональный и международный интерес, добавил дипломат.
Стороны рассмотрели достижения, достигнутые с момента создания всеобъемлющего партнерства в 2017 году, особенно в области обмена делегациями, политики-дипломатии, экономики-торговли, национальной обороны и правоохранительной деятельности.
Посол Шон Стайл заявил, что Канада будет оставаться ведущим сторонником Вьетнама в его развитии, уделяя особое внимание реагированию на изменение климата и "зеленому" переходу.
Президент То Лам также предложил обеим сторонам продолжить обмен высокопоставленными делегациями и развивать существующие механизмы сотрудничества, такие как политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, Вьетнамско-канадский экономический совместный комитет, а также всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).
Он приветствовал инициативы посла по активизации сотрудничества в таких областях, представляющих взаимный интерес, как экономика и торговля, инновации, энергетический переход, подготовка кадров, национальная оборона и борьба с преступностью, а также предложил обеим сторонам расширить сотрудничество в области спорта и культуры.
Глава государства попросил посла передать генерал-губернатору Канады Мэри Саймон свое приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом в подходящее время.