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Президент Вьетнама То Лам поздравил журналистов с Днем вьетнамской революционной прессы
Поздравляя журналистов с Днем вьетнамской революционной прессы, президент То Лам подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама признают заслуги и выражают признательность журналистам, которые внесли большой вклад в дело революционной журналистики, а также в развитие прессы страны, в частности, и дело строительства и защиты Отечества, в целом.
Глава государства пожелал журналистам хорошего здоровья, попросил их продолжать развивать революционный дух и, используя свой ценный опыт, вносить больший вклад в журналистику страны.
Журналисты поздравили Президента с принятием им новых обязанностей, выразили уверенность в том, что Президент внесет еще больший вклад в дело строительства и развития страны на благо народа. Журналисты подтвердили, что они будут продолжать продвигать традиции революционной прессы, участвовать в воспитании молодого поколения и активно вносить вклад в развитие всей страны.