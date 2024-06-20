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Президент Вьетнама То Лам поздравил журналистов с Днем вьетнамской революционной прессы

По случаю 99-й годовщины Дня вьетнамской революционной прессы (21 июня) во второй половине дня 19 июня в Ханое президент То Лам нанес визиты журналистам и вручил им подарки.
  Президент То Лам нанес визит бывшему члену ЦК КПВ, бывшему Генеральному директору ВИА Хо Тиен Нги. Фото: ВИА   
Президент То Лам нанес визиты: бывшему члену ЦК КПВ, бывшему Заведующему Отделом ЦК КПВ по идеологии и культуре, бывшему Главному редактору газеты «Нянзан» Ха Дангу, бывшему Председателю Союза журналистов Вьетнама, бывшему Генеральному директору Радио «Голос Вьетнама» Фан Куангу, бывшему члену ЦК КПВ, бывшему Генеральному директору ВИА Хо Тиен Нги, бывшему члену ЦК КПВ, бывшему Генеральному директору Вьетнамского телевидения Ву Ван Хиену.

Поздравляя журналистов с Днем вьетнамской революционной прессы, президент То Лам подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама признают заслуги и выражают признательность журналистам, которые внесли большой вклад в дело революционной журналистики, а также в развитие прессы страны, в частности, и дело строительства и защиты Отечества, в целом.

Глава государства пожелал журналистам хорошего здоровья, попросил их продолжать развивать революционный дух и, используя свой ценный опыт, вносить больший вклад в журналистику страны.

Журналисты поздравили Президента с принятием им новых обязанностей, выразили уверенность в том, что Президент внесет еще больший вклад в дело строительства и развития страны на благо народа. Журналисты подтвердили, что они будут продолжать продвигать традиции революционной прессы, участвовать в воспитании молодого поколения и активно вносить вклад в развитие всей страны.

ВИА/ИЖВ

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