Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Вьетнама провел рабочую встречу с бизнес-коалицией США-АТЭС в Сан-Франциско

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг провел рабочую встречу с представителями бизнес-коалиции США-АТЭС 15 ноября в рамках своей продолжающейся поездки в США для участия в Неделе лидеров экономик АТЭС и двусторонних мероприятиях в Сан-Франциско.
  15 ноября в Сан-Франциско состоялась рабочая встреча президента Во Ван Тхыонга с представителями бизнес-коалиции США- АТЭС. Фото: ВИA  
В мероприятии приняли участие Тед Осиус, президент и генеральный директор Делового совета США-АСЕАН, а также представители десятков крупных компаний США.

Представители американских фирм высоко оценили достижения и потенциал развития вьетнамской экономики и проявили интерес к поиску инвестиционных возможностей и расширению бизнеса во Вьетнаме.

Они дали рекомендации по направлениям, которые Вьетнаму необходимо улучшить для привлечения иностранных инвесторов, в том числе усилить инвестиции в систему аэропортов и систему цифровой инфраструктуры, ускорить применение электронного таможенного оформления и приложить больше усилий для реализации политики цифровой трансформации и оплаты «в одно касание».

Президент Во Ван Тхыонг ознакомил американских предпринимателей и инвесторов с политикой и направлениями экономического развития Вьетнама, подчеркнув, что США являются важным торговым партнером Вьетнама.

Вьетнам прилагает все усилия для улучшения инвестиционного климата, создавая более благоприятные условия для того, чтобы иностранные инвесторы, в том числе из США, могли эффективно работать в стране, принося пользу себе и вьетнамскому народу, сказал президент Вьетнама.

Он подчеркнул, что Вьетнам всегда прислушивается к мнению американских компаний об их деятельности во Вьетнаме, и заявил, что превращение вьетнамско-американских отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство является шансом для американских компаний укрепить сотрудничество с вьетнамскими коллегами, особенно в областях, где США сильны.

Вьетнам поощряет программы и проекты по уходу за женщинами и детьми, а также за жителями отдаленных районов и готов выслушать новые идеи и политические рекомендации от американских предприятий, заявил президент Вьетнама.

Он сказал, что в его окружение в Сан-Франциско входят руководители некоторых вьетнамских населенных пунктов с большим потенциалом и преимуществами, и предложил американским фирмам изучить инвестиционные возможности в эти населенные пункты.

Президент Во Ван Тхыонг выразил надежду, что американские фирмы внесут свой вклад в убеждение администрации США в необходимости скорейшего признания рыночного экономического статуса Вьетнама и исключения его из списка ограничений на поддержку полупроводников, чтобы создать благоприятные условия для программ и проектов сотрудничества между двумя сторонами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ЕС признает развитие Вьетнама и его способность к зеленой трансформации

ЕС признает развитие Вьетнама и его способность к зеленой трансформации

Вечером 15 ноября ( по местному времени) в столице Брюсселе (Бельгия) делегация Национального собрания Вьетнама во главе с заместителем председателя Чан Тхань Манем провела деловую встречу с председателем Комитета по международной торговле (INTA) Европейского парламента Берндом Ланге.
ПОДРОБНЕЕ

Top