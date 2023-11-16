НОВОСТИ
Президент Вьетнама провел рабочую встречу с бизнес-коалицией США-АТЭС в Сан-Франциско
Представители американских фирм высоко оценили достижения и потенциал развития вьетнамской экономики и проявили интерес к поиску инвестиционных возможностей и расширению бизнеса во Вьетнаме.
Они дали рекомендации по направлениям, которые Вьетнаму необходимо улучшить для привлечения иностранных инвесторов, в том числе усилить инвестиции в систему аэропортов и систему цифровой инфраструктуры, ускорить применение электронного таможенного оформления и приложить больше усилий для реализации политики цифровой трансформации и оплаты «в одно касание».
Президент Во Ван Тхыонг ознакомил американских предпринимателей и инвесторов с политикой и направлениями экономического развития Вьетнама, подчеркнув, что США являются важным торговым партнером Вьетнама.
Вьетнам прилагает все усилия для улучшения инвестиционного климата, создавая более благоприятные условия для того, чтобы иностранные инвесторы, в том числе из США, могли эффективно работать в стране, принося пользу себе и вьетнамскому народу, сказал президент Вьетнама.
Он подчеркнул, что Вьетнам всегда прислушивается к мнению американских компаний об их деятельности во Вьетнаме, и заявил, что превращение вьетнамско-американских отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство является шансом для американских компаний укрепить сотрудничество с вьетнамскими коллегами, особенно в областях, где США сильны.
Вьетнам поощряет программы и проекты по уходу за женщинами и детьми, а также за жителями отдаленных районов и готов выслушать новые идеи и политические рекомендации от американских предприятий, заявил президент Вьетнама.
Он сказал, что в его окружение в Сан-Франциско входят руководители некоторых вьетнамских населенных пунктов с большим потенциалом и преимуществами, и предложил американским фирмам изучить инвестиционные возможности в эти населенные пункты.
Президент Во Ван Тхыонг выразил надежду, что американские фирмы внесут свой вклад в убеждение администрации США в необходимости скорейшего признания рыночного экономического статуса Вьетнама и исключения его из списка ограничений на поддержку полупроводников, чтобы создать благоприятные условия для программ и проектов сотрудничества между двумя сторонами.