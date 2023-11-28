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Президент Вьетнама провел переговоры с премьер-министром Японии

Рассматривая двусторонние отношения за последние 50 лет, лидеры двух стран с удовлетворением отметили прочное, всестороннее и практическое развитие отношений во всех областях
  На переговорах Президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Фото: ВИA  
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и Премьер-министр Японии Кисида Фумио договорились поднять вьетнамcко-японские отношения до уровня “Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире” на своих переговорах в Токио 27 ноября.

Рассматривая двусторонние отношения за последние 50 лет, лидеры двух стран с удовлетворением отметили прочное, всестороннее и практическое развитие отношений во всех областях, высокое политическое доверие, тесную взаимосвязь в экономике, человеческих ресурсах, связях между населенными пунктами.

Президент Во Ван Тхыонг, находящийся с официальным визитом в Японии, отметил, что вьетнамско-японские отношения являются образцом плодотворного и искреннего сотрудничества с большим потенциалом и перспективами.

На этой основе лидеры двух стран договорились поднять вьетнамско-японские отношения до уровня "Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире".

Лидеры двух стран договорились ежегодно расширять обмены и встречи на высоком уровне в гибких формах, по партийным, государственным, правительственным и парламентским каналам, продолжать эффективную реализацию действующих механизмов двустороннего диалога между министерствами и ведомствами двух стран и активизировать создание новых механизмов сотрудничества, а также укреплять практическое и эффективное сотрудничество в области обороны на основе Совместного заявления о перспективах вьетнамско-японского оборонного сотрудничества.

Они согласились продолжать укреплять экономические связи между двумя странами, наращивать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности и расширять связи по таким новым направлениям, как инновации, передача технологий, цифровая трансформация и зеленый переход.

Премьер-министр Кисида Фумио подтвердил неизменную поддержку индустриализации, модернизации и развития независимой и самостоятельной экономики Вьетнама, глубоко вовлеченной в международную интеграцию, с целью превращения его в развитую страну к 2045 году.

Подчеркнув, что Япония рассматривает Вьетнам как важного партнера по сотрудничеству в области гарантирования цепочек поставок и наиболее перспективное направление инвестиций среди стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), лидер принимающей стороны предложил обеим сторонам совместно работать над повышением эффективности и устранением препятствий для ускорения проектов сотрудничества с использованием официальной помощи в целях развитию (ОПР) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Японии во Вьетнам.

Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил вклад японской ОПР в социально-экономическое развитие Вьетнама. Он предложил Японии активно рассмотреть возможность предоставления Вьетнаму кредитов по линии ОПР нового поколения с акцентом на масштабные стратегические инфраструктурные проекты (автодорожная, железнодорожная и энергетическая инфраструктура), цифровую трансформацию, борьбу с изменением климата и здравоохранение.

Он также призвал Японию содействовать масштабным инвестициям своего бизнеса во Вьетнам и передаче технологий в технологических областях, укреплять связи в области высококачественного сельского хозяйства и создавать благоприятные условия для выхода на рынок вьетнамской рыбной продукции и фруктов.

Для укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух стран в целях содействия устойчивому и долгосрочному развитию двустороннего сотрудничества лидеры двух стран договорились укреплять связи в области человеческих ресурсов, сотрудничества между населенными пунктами, туристических связей, культурных обменов и народной дипломатии.

Президент Во Ван Тхыонг предложил организовать ежегодный форум по сотрудничеству между населенными пунктами на основе ротации.

Он выразил надежду, что Япония продолжит оказывать помощь Вьетнаму в подготовке высококвалифицированных кадров, смягчит процедуры въезда и вскоре предоставит электронные и многократные визы для вьетнамских граждан с личными целями, а также будет работать над освобождением вьетнамцев от виз.

На фоне быстрого и сложного развития в регионе и мире обе стороны подтвердили продолжение тесной координации в региональных и международных вопросах, представляющих общий интерес; активный вклад в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и мире; и взаимная поддержка на многосторонних форумах и в международных и региональных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), АСЕАН, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Премьер-министр Японии выразил поддержку Вьетнаму в проведении саммита АТЭС 2027 года, а также в достижении Вьетнамом и другими странами Азии цели углеродной нейтральности к 2050 году.

Президент Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам будет активно сотрудничать и способствовать успеху юбилейного саммита, посвященного 50-летию отношений между АСЕАН и Японией, который состоится в декабре.

По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о повышении уровня вьетнамско-японских отношений до "Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире". Они также стали свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран.

ИЖВ/ВИА

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