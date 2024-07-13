Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

Поздравив НПК с большим успехом на недавних выборах, а Хун Сена - с избранием на пост председателя Сената, президент То Лам высоко оценил добрые чувства и ключевую роль председателя Хун Сена в сохранении и развитии отношений добрососедства, дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами за прошедшее время.



Председатель Хун Сен высоко оценил первый государственный визит в Камбоджу президента То Лама в новой должности, подтвердил, что визит способствует дальшейшему укреплению отношений дружбы и тесных связей между двумя странами.

12 июля президент Вьетнама То Лам провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи (НПК), председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. Фото: ВИА

Лидеры двух стран высоко оценили достижения в области сотрудничества, достигнутые за последнее время, о чем свидетельствуют возросшее политическое доверие и частые визиты и встречи между лидерами стран, существенное развитие сотрудничества в области безопасности и обороны, которое стало основой двусторонних отношений, а также укрепление торговых и инвестиционных связей, причем Вьетнам является одним из крупных инвесторов и торговых партнеров Камбоджи.

Кроме того, другие сферы сотрудничества, такие как образование, культура и туризм, становятся все более разнообразными. В частности, активно проводятся обмены между людьми в различных формах, особенно между приграничными провинциями. Сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Сенатом и Национальной ассамблей Камбоджи все больше укрепляется, способствуя укреплению связей между партиями и правительствами.

Стабильность, мир и развитие одной страны приносят пользу и другой, согласились лидеры.

Они выразили признательность за помощь, солидарность, сплоченность и самопожертвование, которые их страны оказали друг другу во время борьбы за национальное освобождение в прошлом, а также в процессе национального развития в настоящее время, подчеркнув, что это неоспоримая истина.

Председатель Хун Сен подчеркнул помощь и самопожертвование Вьетнама, которые помогли его стране освободиться от геноцидного режима Пол Пота и возродиться.

Для более активного развития двусторонних отношений в новый период обе стороны договорились активно реализовывать договоренности и результаты встреч на высшем уровне между двумя партиями.

Вьетнам и Камбоджа активизируют встречи и взаимодействие между лидерами всех уровней и по всем каналам, особенно между молодыми лидерами и молодежью стран, а также молодыми лидерами зоны треугольника развития Камбоджа - Лаос - Вьетнам. Будут задействованы механизмы Совместного комитета по экономическому, культурному, научному и техническому сотрудничеству, а также конференция по сотрудничеству и развитию приграничных провинций. Будут активно внедряться новые механизмы сотрудничества, такие как встреча министров иностранных дел Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.

Кроме того, будут расширяться обмены, сотрудничество и взаимопомощь между законодательными, исполнительными и судебными органами, народными организациями и населенными пунктами двух стран.

Лидеры двух стран подчеркнули, что их страны будут развивать сотрудничество в области безопасности и обороны более всесторонне и глубоко; придерживаться последовательного принципа не позволять враждебным силам использовать территорию одной страны для саботажа другой и рассматривать безопасность одной страны как благо для другой; задействовать механизмы ежегодной встречи министров общественной безопасности/внутренних дел Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, встречи министров обороны трех стран и совместных учений трех стран по реагированию на нетрадиционные вызовы безопасности, а также усилить координацию между компетентными силами двух стран.

Особо подчеркивая историческое значение отношений Вьетнама и Камбоджи, оба лидера достигли высокого консенсуса в отношении необходимости решительно реформировать и разнообразить формы коммуникации и образования, чтобы помочь народам двух стран, особенно молодежи, правильно осознать традиционную дружбу, солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя партиями, странами и народами. Они также подчеркнули решимость не допустить, чтобы враждебные силы искажали или вбивали клин в дружбу двух стран.

Председатель Хун Сен также подчеркнул важность сотрудничества в области развития человеческих ресурсов, попросив Вьетнам продолжать оказывать Камбодже помощь в этом направлении.

Лидеры двух стран договорились продолжать укреплять сотрудничество между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, в том числе эффективно реализовывать договоренности, достигнутые на встрече на высоком уровне между лидерами Коммунистической партии Вьетнама, КПВ и Народно-революционной партии Лаоса.

Они согласились поддерживать и использовать встречи премьер-министров трех стран, руководителей парламентов, министров общественной безопасности, национальной обороны и иностранных дел, а также руководителей некоторых других министерств и отраслей.

Солидарность и сплоченность между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей будут укрепляться ради каждой страны и всего региона, отметили они. Отвечая на приглашение президента То Лама, председатель Хун Сен подтвердил, что посетит Вьетнам в ближайшем будущем.