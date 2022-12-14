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Президент Вьетнама принял участие в церемонии закладки фундамента порта Лиентьиеу

14 декабря Народный комитет Дананга провел церемонию закладки фундамента строительства порта Лиентьиеу, в которой принял участие президент Нгуен Суан Фук.
  Президент Нгуен Суан Фук (в центре) присутствует на церемонии закладки фундамента порта Лиентьиеу в Дананге. Фото: ВИА  
14 декабря Народный комитет Дананга провел церемонию закладки фундамента строительства порта Лиентьиеу, в которой принял участие президент Нгуен Суан Фук.

Общая площадь порта Лиентьиеу составляет 450 га. По оценкам Японского агентства международного сотрудничества (JICA), порт соответствует требованиям для превращения в международный порт.

Выступая на церемонии, президент государства Нгуен Суан Фук заявил, что строительство порта Лиентьиеу является конкретным шагом по реализации стратегической цели, поставленной в Резолюции Политбюро о строительстве и развитии Дананга до 2030 года с видением до 2045 года. Он отметил, что порт Лиентьиеу станет прорывным, инновационным сооружением не только для транспортно-логистической отрасли, но и для индустрии туризма и услуг города, что поможет расширять пространство для развития не только для Дананга, но и для центрального Вьетнама.

Глава вьетнамского государства предложил властям и инвесторам обеспечить график завершения проекта, инвестировать в применение современных технологий, особенно технологий автоматизации и цифровых технологий, в управлении и эксплуатации морского порта в направлении построения модели зеленого порта согласно тенденции мира. Он также предложил Данангу принять меры для привлечения в порт грузы из Юго-Восточной Азии и других стран мира.

ВИА/ИЖВ

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