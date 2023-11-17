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Президент Вьетнама принял участие в диалоге лидеров экономик АТЭС
Это первое мероприятие лидеров экономик АТЭС в рамках Недели высокого уровня АТЭС 2023. В мероприятии принял участие президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, выдвинувший практические предложения, которые были высоко оценены лидерами АТЭС.
Выступая на открытии диалога, президент США Джо Байден заявил, что диалог, который проходит на тему «Устойчивость, климат и справедливый энергетический переход», предоставляет лидерам экономик АТЭС и приглашенным гостям возможность для обсуждения региональных и международных вопросов, инициатив и мер по развитию сотрудничества и совершению совместных действий в целях устойчивого развития.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри представил мировым лидерам доклад о последствиях изменения климата, а также о необходимости международного сотрудничества бороться с изменением климата, сокращением выбросов и охраной окружающей среды.
Лидеры экономик АТЭС и приглашенные гости призвали к наращиванию международного сотрудничества в целях сокращения выбросов, содействия устойчивому энергетическому переходу к зеленому росту. Они рассказали об усилиях и мерах, которые каждая из экономик предпринимала и продолжает предпринимать для решения экологических и климатических проблем; подчеркнув важность инициатив по мобилизации ресурсов, укреплению государственно-частного партнерства в целях энергетического перехода, устойчивого развития сельского хозяйства, зеленой промышленности и сохранения биоразнообразия.
Будучи первым лидером, выступившим во время дискуссионной части диалога, президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подчеркнул, что изменение климата является актуальной глобальной проблемой, которая требует решимости, политической ответственности и солидарности всех экономик. Он поделился позицией Вьетнама, который считает борьбу с изменением климата приоритетом политики развития страны и твердо обязуется достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, сократить выбросы метана, сохранить леса и осуществить энергетический переход. По его словам, Вьетнам стал одной из первых развивающихся стран мира, присоединившихся к Партнерству по справедливому энергетическому переходу (JETP) с Группой международных партнеров, и сейчас предпринимает комплексные меры по совершенствованию государственных институтов и их применению в практике.
Глава вьетнамского государства предложил лидерам форума АТЭС и партнерам активизировать сотрудничество в областях возобновляемых источников энергии и экологизации промышленности, развития экологического сельского хозяйства и восстановления природных ресурсов, социального обеспечения и справедливого перехода. Он также призвал развитые страны и международных партнеров активно поделиться своими научно-техническими достижениями, сделать финансовые взносы и срочно ввести в действие фонд «потерь и ущерба» для поддержки развивающихся и слаборазвитых стран в борьбе с изменением климата. Вьетнамский лидер подчеркнул, что настало время, когда все экономики должны реализовать взятые на себя исторические обязательства по защите Земли и будущих поколений.
Лидеры форума АТЭС высоко оценили выступление президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, приветствуя его практические предложения и поддерживая усилия Вьетнама по достижению нулевого уровня выбросов, сокращению выбросов парниковых газов и энергетическому переходу.