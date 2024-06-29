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Президент Вьетнама принял уходящих послов Колумбии и Панамы

28 июня президент То Лам принял уходящих послов Колумбии и Панамы, которые приехали попрощаться с лидером страны перед окончанием срока своих полномочий во Вьетнаме.
Президент То Лам (справа) принимает посла Колумбии во Вьетнаме Мигеля Анхеля Родригеса Мело. Фото: ВИA
Принимая посла Колумбии Мигеля Анхеля Родригеса Мело, президент государства То Лам поздравил дипломата с успешным пребыванием во Вьетнаме и высоко оценил его позитивный вклад в укрепление и развитие отношений сотрудничества и дружбы между Вьетнамом и Колумбией, особенно в этом году, когда две страны отмечают 45-летие установления двусторонних дипломатических отношений (1 января 1979 г. – 1 января 2024 г.), что выразилось в обмене делегациями на всех уровнях и регулярном поддержании ключевых политических консультаций и в работе Межправительственного комитета, а также в организации мероприятий по продвижению колумбийской культуры...

Президент То Лам поблагодарил правительство и народ Колумбии за поддержку Вьетнама в двусторонней деятельности, а также на международных форумах, особенно во время пандемии COVID-19.

Высоко оценив роль и положение Колумбии в Латинской Америке, он подчеркнул, что Вьетнам решительно поддерживает мирный процесс в Колумбии и стремится развивать всестороннее сотрудничество во всех областях, включая политику, дипломатию, экономику, торговлю, образование и обмен между людьми, на благо народов двух стран, способствуя миру, стабильности и развитию в двух регионах.

Отметив позитивный вклад посла в развитие двусторонних отношений, президент сказал, что они получили плодотворное развитие, но потенциал для сотрудничества остается огромным. Поэтому обе стороны должны продолжать обмениваться информацией о своих потребностях, продвигать и расширять сотрудничество в других областях, таких как наука и технологии, финансы и банковское дело, транспорт, строительство, жилищное строительство и развитие городских территорий.

Президент То Лам отметил, что обе стороны должны продолжать создавать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, укреплять связи между своими деловыми кругами, чтобы в ближайшем будущем увеличить двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов США.

Вьетнам готов выступить в качестве связующего звена, чтобы помочь Колумбии расширить отношения со странами АСЕАН, сказал государственный лидер.

В свою очередь, Посол Мигель Анхель Родригес Мело сказал, что за время своего 5-летнего срока полномочий он стал свидетелем достижений Вьетнама в области развития и все более возрастающей роли и положения в регионе и на международной арене. Он также лучше понял страну и народ Вьетнама. Он надеется на расширение отношений сотрудничества и скорое достижение цели по торговому обороту между двумя сторонами.

Посол также подтвердил, что Колумбия является хорошей инвестиционной средой, особенно в тех областях, где обе страны имеют схожие потребности и сильные стороны, такие как чистая энергетика, телекоммуникации (области, в которые Вьетнам инвестировал в страны Южной Америки).
Принимая посла Панамы Элихио Альберто Саласа, президент То Лам высоко оценил его вклад в укрепление и развитие традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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