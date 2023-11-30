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Президент Вьетнама принял руководителей японских префектур
Подчеркнув, что повышение уровня вьетнамcко-японских отношений до уровня "Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире" откроет новый этап развития отношений двух стран, вьетнамский лидер обратился к японским официальным лицам с просьбой приложить больше усилий для реализации новых рамок отношений путем содействия сотрудничеству между регионом Кюсю и вьетнамскими населенными пунктами, а также укрепление сотрудничества с провинциями Виньлонг, Биньтхуан и городом Кантхо посредством мероприятий по обмену и делегациями на всех уровнях.
Он призвал к увеличению инвестиций предприятий региона Кюсю во Вьетнаме, особенно в области их сильных сторон, таких как переработка, производство, умное сельское хозяйство и очистка сточных вод, а также сотрудничество в области подготовки кадров.
Японские официальные лица проинформировали президента Во Ван Тхыонга о сотрудничестве между регионом Кюсю и Вьетнамом в последнее время, подтвердив, что регион готов укреплять сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами и хочет принимать больше высококвалифицированных рабочих и технических технических учеников из Вьетнама для работы в префектурах.
Хаттори Сэйтаро заявил, что хочет возобновить программу ознакомительных поездок старшеклассников во Вьетнам, тем самым укрепляя взаимопонимание между молодыми поколениями двух стран, в то время как заместитель губернатора префектуры Кагосима подтвердил, что приложит усилия для содействия открытию регулярных рейсов между префектурой Кагосима и Вьетнамом, укрепляя тем самым экономику и туризм, сотрудничество между двумя сторонами.
Президент Во Ван Тхыонг обратился к руководителям японских префектур с просьбой поддержать и создать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община могла успешно жить, учиться, работать и активно способствовать развитию японских населенных пунктов, а также хорошим отношениям между двумя странами.
В тот же день президент Во Ван Тхыонг встретился с сотрудниками Генерального консульства Вьетнама в префектуре Фукуока и представителями вьетнамской общины региона Кюсю.
Ву Чи Май, Генеральное консульство Вьетнама в Фукуоке, сказал, что за прошедшее время сотрудники Генерального консульства приложили большие усилия для преодоления трудностей и выполнения своей ответственности по успешному выполнению поставленных задач, особенно по поддержке и защите граждан в регионе Кюсю, где живут, работают и учатся более 50.000 вьетнамцев.
Генеральное консульство создало команду государственных юристов для оказания помощи и защиты граждан, а также для проведения коммуникационной работы, чтобы помочь вьетнамской общине соблюдать законодательство принимающей страны. Оно также регулярно организует мероприятия по продвижению торговли и социальной благотворительности, культурные обмены и спортивные турниры, чтобы сблизить вьетнамскую общину.
Президент сказал, что партия и государство всегда хотят, чтобы вьетнамцы, проживающие за рубежом, в том числе в Японии, хорошо интегрировались в общество принимающей страны, сохраняли традиционную культурную самобытность вьетнамского народа, вносили больший вклад в развитие принимающей страны и укрепляли вьетнамско-японскую дружбу.
Он призвал вьетнамскую общину в регионе Кюсю соблюдать законы принимающей страны и продвигать имидж вьетнамского народа в глазах международных друзей.