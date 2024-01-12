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Президент Вьетнама принял представителя китайской партии

11 января в Президентской резиденции президент Во Ван Тхыонг принял члена Политбюро, Секретаря Секретариата, Заведующего Отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Шулэя и делегацию КПК, находящихся во Вьетнаме с рабочим визитом.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) и заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй. Фото: ВИA  
На приеме Президент Вьетнама подтвердил, что данный рабочий визит товарища Ли Шулэя играет важное значение. Это первое мероприятие по обмену на высоком уровне между двумя Партиями, двумя странами в 2024 году. Он проходит через месяц после исторического государственного визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Китая Си Цзиньпина во Вьетнам.

Глава вьетнамского Государства предложил, чтобы Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и Отдел пропаганды ЦК КПК координировали действия для повышения осведомленности должностных лиц, членов Партии и жителей двух стран, особенно молодого поколения, о хороших ценностях в отношениях дружбы между двумя странами, продолжая содействовать устойчивому развитию отношений между двумя Партиями, двумя странами, народами двух стран.

Товарищ Ли Шулэй согласился с предложениями резидента Во Ван Тхыонга о некоторых направлениях развития двусторонних отношений. В частности, стороны сосредоточат внимание на укреплении культурного, идеологического и теоретического обмена между двумя странам.

В первой половине того же дня секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа и товарищ Ли Шулэй председательствовали на беседе по культурному и академическому обмену на тему «Интеллектуалы, писатели и художники вносят вклад в строительство социализма и укрепление вьетнамско-китайской дружбы».

ВИА/ИЖВ

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