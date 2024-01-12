НОВОСТИ
Президент Вьетнама принял представителя китайской партии
Глава вьетнамского Государства предложил, чтобы Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и Отдел пропаганды ЦК КПК координировали действия для повышения осведомленности должностных лиц, членов Партии и жителей двух стран, особенно молодого поколения, о хороших ценностях в отношениях дружбы между двумя странами, продолжая содействовать устойчивому развитию отношений между двумя Партиями, двумя странами, народами двух стран.
Товарищ Ли Шулэй согласился с предложениями резидента Во Ван Тхыонга о некоторых направлениях развития двусторонних отношений. В частности, стороны сосредоточат внимание на укреплении культурного, идеологического и теоретического обмена между двумя странам.
В первой половине того же дня секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа и товарищ Ли Шулэй председательствовали на беседе по культурному и академическому обмену на тему «Интеллектуалы, писатели и художники вносят вклад в строительство социализма и укрепление вьетнамско-китайской дружбы».