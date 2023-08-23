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Президент Вьетнама принял председателя Верховного народного суда Лаоса Виенгтонг Сифандона
Сифандон отметила важность тесного сотрудничества между верховными судами Лаоса и Вьетнама и проинформировала президента Во Ван Тхыонг о результатах переговоров с председателем Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Хоа Бинь, состоявшихся ранее в тот же день.
Стороны обсудили направления сотрудничества и договорились поддерживать прекрасные традиции особых отношений своих стран, которые были заложены поколениями лидеров, продолжила она.
Она подчеркнула, что помощь и координация со стороны Верховного суда Вьетнама являются важным источником поддержки лаосской стороны в выполнении ее обязанностей.
Высоко оценивая итоги переговоров, президент Тхыонг сказал, что особые отношения между Вьетнамом и Лаосом являются бесценным общим достоянием, которое обе страны должны поддерживать и продвигать. Поэтому необходимо поддерживать частые взаимные визиты и обмен опытом между их ведомствами и населенными пунктами, чтобы помочь каждой стороне лучше выполнять свои задачи и вносить больший вклад в двусторонние связи.
Он высоко оценил результаты сотрудничества в судебных отраслях стран, заявив, что Вьетнам восхищен достижениями лаосского народа в области экономического развития, обороны и безопасности, а также сочувствует трудностям, с которыми он сталкивается.
Президент Вьетнама призвал обе стороны сохранять единство в преодолении трудностей и выполнении своих обязанностей. Достижения вьетнамо-лаосской великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества он объясняет, в частности, значительным вкладом в сотрудничество двух придворных секторов.
Президент Тхыонг приветствовал укрепление связей между двумя судебными системами во многих аспектах, особенно подписание договоров о сотрудничестве между пятью народными судами приграничных районов стран, что, по его словам, будет способствовать развитию партнерских отношений в будущем.