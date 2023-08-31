Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Вьетнама принял посла Казахстана в Ханое

30 августа в Ханое президент государства Во Ван Тхыонг устроил прием для покидающего свой пост посла Казахстана во Вьетнаме Ерлана Байжанова.
  Президент государства Во Ван Тхыонг (справа) пожимает руку покидающему свой пост послу Казахстана во Вьетнаме Ерлану Байжанову. Фото: ВИA  
30 августа в Ханое президент государства Во Ван Тхыонг устроил прием для покидающего свой пост посла Казахстана во Вьетнаме Ерлана Байжанова.

В ходе встречи глава государства поблагодарил Байжанова за сотрудничество с вьетнамскими властями в деле успешной организации официального визита во Вьетнам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметив, что Вьетнам высоко ценит успех этого визита, который открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве двух стран.

Президент государства Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что благодаря искренности и чувству ответственности властей двух стран всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Казахстаном будет укрепляться в ближайшее время.

Он высоко оценил значительный и эффективный вклад казахстанского дипломата в углубление вьетнамо-казахстанской дружбы и сотрудничества в последнее время, подчеркнув, что две страны имеют сходство в истории и культуре и являются хорошими друзьями.

Президент Вьетнама высоко оценил усилия посла по развитию культурного и художественного обмена и сотрудничества, способствующие укреплению взаимопонимания между двумя народами и традиционной вьетнамо-казахстанской дружбы.

В свою очередь, посол Байжанов заявил, что его страна придает большое значение отношениям с Вьетнамом. Он отметил, что на протяжении всей своей работы получал активную поддержку и координацию со стороны Министерства иностранных дел и соответствующих ведомств Вьетнама.

Казахский дипломат выразил удовлетворение плодотворным экономическим сотрудничеством между двумя странами, предложив обеим сторонам и дальше укреплять партнерство в тех областях, которые являются сильными сторонами каждой из сторон.

Казахстанский дипломат выразил свое удовлетворение плодотворным экономическим сотрудничеством между двумя странами, предложив обеим сторонам и далее укреплять партнерские отношения в областях, которые являются сильными сторонами каждой из сторон.

Посол Байжанов выразил надежду, что президент Вьетнама посетит Казахстан в самое ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

3 вьетнамских футболистки входят в лучшую группу женского ЧМ-2023

3 вьетнамских футболистки входят в лучшую группу женского ЧМ-2023

Всемирная федерация футбола (ФИФА) 23 августа 2023 года объявила лучшие группы игроков по каждой позиции в составе команд-участниц чемпионата мира по футболу среди женщин 2023. Три члена женской сборной Вьетнама Чан Тхи Ким Тхань, Чан Тхи Тху и Ле Тхи Зием Ми входят в эту группу игроков.
ПОДРОБНЕЕ

Top