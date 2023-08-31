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Президент Вьетнама принял посла Казахстана в Ханое
В ходе встречи глава государства поблагодарил Байжанова за сотрудничество с вьетнамскими властями в деле успешной организации официального визита во Вьетнам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметив, что Вьетнам высоко ценит успех этого визита, который открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве двух стран.
Президент государства Во Ван Тхыонг выразил уверенность в том, что благодаря искренности и чувству ответственности властей двух стран всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Казахстаном будет укрепляться в ближайшее время.
Он высоко оценил значительный и эффективный вклад казахстанского дипломата в углубление вьетнамо-казахстанской дружбы и сотрудничества в последнее время, подчеркнув, что две страны имеют сходство в истории и культуре и являются хорошими друзьями.
Президент Вьетнама высоко оценил усилия посла по развитию культурного и художественного обмена и сотрудничества, способствующие укреплению взаимопонимания между двумя народами и традиционной вьетнамо-казахстанской дружбы.
В свою очередь, посол Байжанов заявил, что его страна придает большое значение отношениям с Вьетнамом. Он отметил, что на протяжении всей своей работы получал активную поддержку и координацию со стороны Министерства иностранных дел и соответствующих ведомств Вьетнама.
Казахский дипломат выразил удовлетворение плодотворным экономическим сотрудничеством между двумя странами, предложив обеим сторонам и дальше укреплять партнерство в тех областях, которые являются сильными сторонами каждой из сторон.
Казахстанский дипломат выразил свое удовлетворение плодотворным экономическим сотрудничеством между двумя странами, предложив обеим сторонам и далее укреплять партнерские отношения в областях, которые являются сильными сторонами каждой из сторон.
Посол Байжанов выразил надежду, что президент Вьетнама посетит Казахстан в самое ближайшее время.