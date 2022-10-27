Президент Вьетнама принял новых послов Сальвадора, Индии, РК

Президент Нгуен Суан Фук принимает посла Сальвадора Рубена Омара Ороско Бургоса. (Фото: ВИА)

Президент Нгуен Суан Фук устроил 26 октября в Ханое отдельный прием для послов Сальвадора, Индии и Республики Корея, которые ему вручили верительные грамоты.



Принимая Рубена Омара Ороско Бургоса из Сальвадора, президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Вьетнам ценит и хочет укреплять связи со странами Латинской Америки и, в частности, с Сальвадором.



Он предложил послу содействовать визитам на высоком уровне, а также на уровне министерств и на местном уровне, чтобы улучшить взаимопонимание; укреплять сотрудничество и поддержку в международных организациях и многосторонних форумах для защиты законных интересов двух стран.



Президент поблагодарил правительство Сальвадора за поддержку выполнения Вьетнамом своей роли непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на период 2020–2021 годов и его кандидатуру в члены Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 годов.



Он также выразил надежду, что латиноамериканская страна поддержит кандидатуру Вьетнама в члены Комитета всемирного наследия на срок 2023–2027 годов.



Посол Сальвадора подтвердил, что в течение своего срока полномочий он будет активно продвигать сотрудничество в областях торговли и инвестиций между двумя странами. Посол заявил, что Сальвадор также очень заинтересован в сотрудничестве с Вьетнамом в областях образования, культуры, науки и технологий, а также борьбы с изменением климата.

Посол Индии Сандип Арья вручает верительные грамоты Президенту Нгуен Суан Фуку. (Фото: ВИA)

Поздравив г-на Сандипа Арью с назначением Послом Индии во Вьетнаме, президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что в своей последовательной политике Вьетнам всегда придает большое значение отношениям дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Индией.



Глава вьетнамского Государства выразил желание, чтобы посол уделял внимание продвижению инвестиций крупных индийских корпораций и предприятий во Вьетнам в областях, являющихся сильными сторонами Индии. Президент Вьетнама также предложил способствовать открытию большего количества прямых рейсов между крупными городами двух стран, что будет способствовать активизации туристического сотрудничества, народных обменов и сотрудничества в восстановлении после пандемии.

Президент Нгуен Суан Фук и посол Южной Кореи О Ён Чжу. Фото: ВИA











