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Президент Вьетнама принял наследного принца Дании
Выразив свою радость в связи с совместными усилиями Вьетнама и Дании по укреплению их традиционной дружбы на протяжении многих лет, вьетнамский руководитель высоко оценил особые чувства, которые Королевская семья, правительство и народ Дании проявляли к Вьетнаму во время строительства и развития страны.
Наследный принц Фредерик сказал, что он рад посетить Вьетнам, страну, которая занимает особое место в датской королевской семье и в нем самом, и поздравил Вьетнам с впечатляющими достижениями в социально-экономическом развитии и международной интеграции.
Он сказал, что впечатлен устойчивым развитием всеобъемлющего партнерства между двумя странами, подчеркнув, что сопровождающие его компании заинтересованы в поиске возможностей партнерства со своими вьетнамскими коллегами, особенно в области «зеленого» роста, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
Он сказал, что его страна разделяет с Вьетнамом видение устойчивого развития, и выразил впечатление об усилиях Вьетнама по реализации обязательства достичь чистого нулевого уровня выбросов в 2050 году, заявив, что, по его мнению, у Вьетнама и Дании есть многочисленные возможности для активизации сотрудничества в области «зеленого» роста и перехода к энергетике.
Датский наследный принц также выразил надежду содействовать установлению «зеленого» стратегического партнерства для дальнейшего укрепления эффективного и существенного сотрудничества между двумя странами.
Президент Нгуен Суан Фук подчеркнул, что во вьетнамско-датской дружбе и всеобъемлющем партнерстве наблюдаются позитивные сдвиги, особенно в сферах политики и дипломатии, торговли и инвестиций, окружающей среды, образования и профессиональной подготовки, народной дипломатии.
В настоящее время Дания является важным партнером Вьетнама в Европе и Северной Европе, объем двусторонней торговли в 2021 году достиг почти 600 млн. долл. США. Дания стала третьим по величине инвестором во Вьетнаме с проектом фабрики Lego стоимостью 1 млрд. долл. США, который увеличил общий объем датских инвестиций во Вьетнам до 1, млрд. долл. США.
Подчеркнув, что у двух стран еще есть возможности для расширения сотрудничества, вьетнамский руководитель выразил надежду, что датская королевская семья и правительство будут продолжать поддерживать продвижение всеобъемлющего партнерства в будущем.
Он попросил помощи Дании в области опыта, технологий и финансов для выполнения обязательств по борьбе с изменением климата, выразив при этом свою уверенность в том, что датские предприятия добьются успеха во Вьетнаме в областях, где Дания сильна, и спроса Вьетнама, тем самым эффективно используя возможности Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA).
Обе стороны договорились расширять сотрудничество в области образования, профессиональной подготовки, культуры и туризма для укрепления дружбы и взаимопонимания, способствуя укреплению развивающихся связей между двумя странами.
Президент Нгуен Суан Фук попросил наследного принца Фредерика передать его приглашение посетить Вьетнам королеве Маргрете II.