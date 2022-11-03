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Президент Вьетнама принял завершившего свой срок полномочий посла ОАЭ
Президент Нгуен Суан Фук высоко оценил вклад посла в укрепление дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами, добавив, что Вьетнам высоко оценивает важную роль ОАЭ в регионе и на многосторонних форумах.
Он предложил двум странам принять такие меры, как активизация обмена делегациями на всех уровнях, координация в проведении политических, экономических и культурных мероприятий в связи с 30-й годовщиной установления двусторонних дипломатических отношений в 2023 году; и продолжать координировать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах и организациях.
Вьетнам хочет, чтобы ОАЭ помогли ему в скорейшем завершении процедур, чтобы стать партнером по диалогу Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), увеличить обмен деловыми делегациями, поощрять организацию ярмарок, выставок и бизнес-форумов, содействовать созданию Делового совета Вьетнам-ОАЭ и изучить возможность начала переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле (ССТ).
По этому случаю президент Нгуен Суан Фук попросил дипломата передать его приглашение своему коллеге из ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну посетить Вьетнам.
Поблагодарив руководителей вьетнамских министерств и секторов за их поддержку во время его пребывания на своем посту, Аль Дахери подтвердил, что на любой должности он приложит усилия, чтобы стать связующим звеном для укрепления отношений двух стран.
ОАЭ являются одним из ведущих экономических, торговых и инвестиционных партнеров Вьетнама на Ближнем Востоке. Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 5,3 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 21%.