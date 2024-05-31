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Президент Вьетнама принял дипломатов АСЕАН и Тимора-Лешти

30 мая в Ханое президент государства То Лам устроил прием для послов и поверенных в делах стран АСЕАН и Тимора-Лешти, которые пришли поздравить его с избранием на пост государственного лидера Вьетнама.
  Президент Вьетнама То Лам (шестой справа) и дипломаты. Фото: ВИA  
От имени гостей посол Лаоса во Вьетнаме Кхампхао Эрнтхавань передала президенту То Ламу поздравления и теплые пожелания от лидеров Лаоса и других стран АСЕАН.

Она отметила решающую роль Вьетнама в укреплении единства и центральной роли АСЕАН, а также в формировании концепции сообщества АСЕАН на период до 2025 года за почти 30 лет членства в АСЕАН.

Дипломат считает, что под умелым руководством президента дружба и сотрудничество между Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии будут крепнуть и углубляться, внося значительный вклад в мир, безопасность и стабильность в регионе.
Президент То Лам, со своей стороны, подтвердил особое положение АСЕАН во внешней политике Вьетнама. Он выразил уверенность в том, что на основе шестидесятилетнего сотрудничества страны АСЕАН продолжат придерживаться духа взаимопонимания, гармонизировать интересы своих стран и региона в целом, а также совместно решать стоящие перед ними в настоящее время задачи.

Выразив свою радость в связи с позитивным развитием связей между Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии как на двусторонней, так и на многосторонней основе, он отметил, что Вьетнам успешно строит стратегическое партнерство и всеобъемлющие партнерские отношения со всеми членами АСЕАН, и подтвердил желание, чтобы Тимор-Лешти вскоре стал полноправным членом семьи АСЕАН.

По его словам, Вьетнам и страны Юго-Восточной Азии тесно сотрудничают в области экономики, торговли и инвестиций, национальной обороны и безопасности, образования и обучения, а также обмена между людьми, расширяясь в новых областях в эпоху Индустрии 4.0, таких как инновации, цифровая трансформация, цифровая связь, зеленая экономика и чистая энергия.

Он пожелал, чтобы дипломаты послужили важным мостом для укрепления дружеского сотрудничества между Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии, объединили усилия для создания единого и сильного сообщества АСЕАН во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и за его пределами.

ВИА/ИЖВ

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