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Президент Вьетнама принял делегацию Генерального совета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов
По его словам, за прошедшие годы совет активно занимался популяризацией политики партии и государства в области сельского хозяйства, развития сельских районов и фермеров, высказывал свои предложения по реструктуризации сектора и цифровой трансформации сельского хозяйства, а также помогал фермерам продавать свою продукцию.
Хо Суан Хунг предложил государству разработать закон о совете для повышения эффективности его работы, издать политику, стимулирующую предприятия к инвестированию в сельское хозяйство и сельские районы, поддержать совет в процессе консультаций и критики некоторых национальных целевых программ, а также сформировать фонд для строительства сельских районов нового типа в приграничных и островных регионах.
Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что партия и государство рассматривают развитие сельского хозяйства, фермеров и сельских районов как вопрос стратегической важности, и отметил вклад сельскохозяйственного сектора и фермеров в достижения страны на сегодняшний день, особенно в обеспечении продовольственной безопасности и получении большого объема экспортной выручки.
Он выразил надежду, что Совет и в дальнейшем будет способствовать обновлению мышления фермеров, переходя от самообеспечения к крупному производству, помогая фермерам стать работниками сельского хозяйства.
Подчеркнув необходимость завершения разработки политики, способствующей развитию сельского хозяйства и сельских районов, президент Во Ван Тхыонг попросил совет активно включиться в процесс формирования политики.
Он отметил, что Совет должен организовывать мероприятия по поддержке фермеров, в том числе в области профессионального обучения, передачи технологий, строительства сельских районов нового типа и повышения роли фермеров в производстве. Совет должен поощрять участие в развитии циркулярной экономики сельского хозяйства, а также содействовать взаимопомощи фермеров в производстве и реализации продукции.
Президент Во Ван Тхыонг также попросил Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов и соответствующие ведомства создать благоприятные условия и оказать поддержку совету для повышения эффективности его работы.