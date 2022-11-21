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Президент Вьетнама принял губернатора японской префектуры Канагава
Глава государства высоко оценил роль губернатора в укреплении отношений между префектурой Канагава и Вьетнамом, в частности посредством семинаров по торговым сетям или ежегодных мероприятий по культурному обмену, в том числе фестиваля Канагава в Ханое, который привлек большое количество посетителей после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Президент Вьетнама сказал, что фестиваль помог вьетнамцам больше узнать о традиционной культуре префектуры Канагава в частности и Японии в целом.
Он добавил, что в инвестиционном семинаре Канагавы 18 ноября приняли участие многие вьетнамские населенные пункты и предприятия, что свидетельствует о большом потенциале и спросе на сотрудничество с японской префектурой.
Поскольку Канагава и вьетнамские населенные пункты имеют много преимуществ, которые могут дополнять друг друга, президент Вьетнама предложил активизировать сотрудничество в ряде областей, включая содействие обменам делегаций и народной дипломатии, поощрение предприятий Канагавы к инвестированию в высококачественное сельское хозяйство, вспомогательные отрасли, информационные технологии; здравоохранение и охрану окружающей среды во Вьетнаме.
Он попросил префектуру принять больше стажеров, медсестер и рабочих из Вьетнама и создать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в префектуре.
Со своей стороны, губернатор Куроива выразил удовлетворение в связи с поддержкой для успешной организации фестиваля с множеством интересных мероприятий.
Он сказал, что многие предприятия Канагавы хотят инвестировать во Вьетнам и надеются получить помощь от местных властей.
Губернатор пообещал, что префектура активизирует координацию для проведения большего количества мероприятий по культурному обмену, содействия экономическому и образовательному сотрудничеству и оказания поддержки вьетнамским студентам, обучающимся в префектуре.
Он добавил, что, поскольку и Япония, и Вьетнам сталкиваются с проблемой старения населения, он надеется на расширение сотрудничества с Вьетнамом для эффективного решения этой проблемы.