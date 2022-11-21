Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Вьетнама принял губернатора японской префектуры Канагава

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук 20 ноября подчеркнул необходимость расширения сотрудничества и обменов между населенными пунктами Вьетнама и Японии во время приема Куроива Юдзи, губернатора префектуры Канагава Японии, который находится с рабочей поездкой во Вьетнаме.
  Президент Нгуен Суан Фук (справа) обменивается рукопожатием с Куроивой Юдзи, губернатором префектуры Канагава в Японии. Фото: ВИА  
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук 20 ноября подчеркнул необходимость расширения сотрудничества и обменов между населенными пунктами Вьетнама и Японии во время приема Куроива Юдзи, губернатора префектуры Канагава Японии, который находится с рабочей поездкой во Вьетнаме.

Глава государства высоко оценил роль губернатора в укреплении отношений между префектурой Канагава и Вьетнамом, в частности посредством семинаров по торговым сетям или ежегодных мероприятий по культурному обмену, в том числе фестиваля Канагава в Ханое, который привлек большое количество посетителей после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Президент Вьетнама сказал, что фестиваль помог вьетнамцам больше узнать о традиционной культуре префектуры Канагава в частности и Японии в целом.

Он добавил, что в инвестиционном семинаре Канагавы 18 ноября приняли участие многие вьетнамские населенные пункты и предприятия, что свидетельствует о большом потенциале и спросе на сотрудничество с японской префектурой.

Поскольку Канагава и вьетнамские населенные пункты имеют много преимуществ, которые могут дополнять друг друга, президент Вьетнама предложил активизировать сотрудничество в ряде областей, включая содействие обменам делегаций и народной дипломатии, поощрение предприятий Канагавы к инвестированию в высококачественное сельское хозяйство, вспомогательные отрасли, информационные технологии; здравоохранение и охрану окружающей среды во Вьетнаме.

Он попросил префектуру принять больше стажеров, медсестер и рабочих из Вьетнама и создать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в префектуре.

Со своей стороны, губернатор Куроива выразил удовлетворение в связи с поддержкой для успешной организации фестиваля с множеством интересных мероприятий.

Он сказал, что многие предприятия Канагавы хотят инвестировать во Вьетнам и надеются получить помощь от местных властей.

Губернатор пообещал, что префектура активизирует координацию для проведения большего количества мероприятий по культурному обмену, содействия экономическому и образовательному сотрудничеству и оказания поддержки вьетнамским студентам, обучающимся в префектуре.

Он добавил, что, поскольку и Япония, и Вьетнам сталкиваются с проблемой старения населения, он надеется на расширение сотрудничества с Вьетнамом для эффективного решения этой проблемы.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Вьетнамапринял участие в заседании исполнительного комитета AIPA

Председатель НС Вьетнамапринял участие в заседании исполнительного комитета AIPA

Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ принял участие в заседании исполнительного комитета Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в рамках 43-й Генеральной ассамблеи AIPA в Пномпене вечером 20 ноября.
ПОДРОБНЕЕ

Top