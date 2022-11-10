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Президент Вьетнама принял губернатора Южной Австралии
Поздравив Австралию и штат с их достижениями в области развития, президент Вьетнама поблагодарил правительство Австралии за его решение увеличить официальную помощь в целях развития (ОПР) для Вьетнама, охарактеризовав это как ценную поддержку, способствующую ускорению социально-экономического развития в отдаленных районах страны Юго-Восточной Азии.
Гостья выразила свою радость в связи с развитием отношений двух стран, подтвердив, что реализация совместного заявления, опубликованного в ходе официального визита в Австралию в 2018 году тогдашним премьер-министром Фуком, способствовала двустороннему сотрудничеству в области экономики и торговли, обороны и безопасности, науки и технологий, инноваций.
Что касается «зеленой» энергетики, губернатор заявила, что ее штат готов сотрудничать с вьетнамскими населенными пунктами в осуществлении мероприятий по защите окружающей среды и реагированию на изменение климата.
Она отметила, что надеется на организацию большего числа мероприятий по сотрудничеству в следующем году, когда две страны будут отмечать 50-летие установления своих дипломатических отношений.
Президент государства подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение продвижению стратегического партнерства с Австралией, важным партнером Вьетнама по развитию в южной части Тихого океана, а также всеобъемлющим стратегическим партнером АСЕАН.
Учитывая эффективное сотрудничество в области образования между Южной Австралией и вьетнамской провинцией Нгеан и городом Дананг, он попросил государство расширить сотрудничество с другими населенными пунктами и рассмотреть возможность открытия офиса по торговле и инвестициям.
Глава государства также выразил надежду, что правительство Австралии создаст благоприятные условия для проживающей там вьетнамской общины, чтобы они могли внести больший вклад в социально-экономическое развитие и народную дипломатию между двумя странами.
Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Австралию за поддержку выборов Вьетнама в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека на 2023-2025 гг., подтвердив, что Вьетнам продолжит вносить эффективный и существенный вклад в этот механизм.