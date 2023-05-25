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Президент Вьетнама принял верительные грамоты шести послов иностранных государств
На приеме у посла Катара Халида Али Абдуллы Абеля, президент государства Тхыонг сказал, что надеется принять эмира Катара во Вьетнаме в ближайшее время в этом году, тем самым создав прорыв в развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Он подчеркнул, что двум странам необходимо развивать сотрудничество в тех областях, где у Катара есть сильные стороны, а у Вьетнама - потребности, таких как нефть и газ, возобновляемые источники энергии, электромобили и производство сельскохозяйственной продукции. Он пообещал, что Вьетнам создаст благоприятные условия для катарского бизнеса и инвестиционных фондов для инвестирования в страну Юго-Восточной Азии.
Президент Вьетнама предложил обеим сторонам активно реализовывать экономические, торговые и инвестиционные соглашения, достигнутые во время визита в Катар вице-президента Во Тхи Ань Суан.
Посол Катара сказал, что приложит усилия для содействия реализации этих соглашений, добавив, что он желает поставлять сельскохозяйственную продукцию и рабочую силу из Вьетнама на катарский рынок.
Приветствуя посла Бразилии Марко Фарани, президент Вьетнама подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и желает дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего партнерства с Бразилией, одним из своих ведущих важных партнеров в Латинской Америке.
Он подчеркнул, что Вьетнам готов сотрудничать с Бразилией для обсуждения вопроса об открытии сельскохозяйственных рынков друг друга. Вьетнам готов выступить в качестве моста для укрепления отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Бразилией, а также между АСЕАН и Южным общим рынком (MERCOSUR), сказал он.
На встрече с послом Словении Аленкой Сухадольник президент государства Тхыонг сказал, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию дружбы и многогранного сотрудничества со Словенией.
Выразив свое удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений за прошедшее время, он предложил обеим сторонам продолжать укреплять обмен делегациями и контакты на высоком уровне, особенно в следующем году, когда обе страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.
Принимая посла Португалии Жуана Вейштейна, президент Вьетнама попросил посла содействовать развитию побратимских отношений между населенными пунктами двух стран. Он предложил Португалии продолжать добиваться от других стран ЕС скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом и добиваться от Европейской комиссии (ЕК) скорейшей отмены желтой карточки незаконного, несообщаемого или нерегулируемого промысла (ННН), введенной в отношении вьетнамских морепродуктов.
Он также предложил двум странам развивать сотрудничество в области туризма, культурных и спортивных обменов для укрепления взаимопонимания между двумя народами.
В беседе с послом Эстонии Ханнесом Хансо президент Вьетнама подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит традиционной дружбой и сотрудничеством со странами Балтии. Он предложил обеим сторонам усилить обмен делегациями на всех уровнях и продолжать поддерживать друг друга в международных организациях и форумах.
Он сказал, что ожидает, что Эстония окажет поддержку Вьетнаму в подготовке кадров в области ИТ, цифровой трансформации и кибербезопасности, добавив, добавив, что Вьетнам также готов принять эстонских студентов для обучения здесь.
Эстонский дипломат сказал, что его страна имеет большой опыт в оцифровке и построении электронного правительства, имея около 3.600 услуг по подключению к сети. Поэтому он выразил надежду, что обе страны сосредоточатся на развитии сотрудничества в этой области. Он также пожелал обеим сторонам более тесно сотрудничать в области образования, здравоохранения и информационных технологий.
Встретившись с послом Гвинеи Аминатой Койта, президент государства Тхыонг попросил обе стороны развивать сотрудничество в сельскохозяйственном секторе, который является сильной стороной Вьетнама.
В ходе встреч президент государства Тхыонг высоко оценил поддержку странами позиции Вьетнама и АСЕАН по вопросам Восточного моря, а также мирного урегулирования споров в этих водах в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), поддерживая тем самым безопасность и свободу судоходства и авиации в Восточном море.