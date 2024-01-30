Президент Вьетнама принимает новых послов Польши, Испании и Бангладеш и и уходящего посла Мозамбика

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29 января в Ханое член Политбюро, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг принял директора Дипломатической академии Республики Корея Пак Чхоль Хи.
  Член Политбюро, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг принял директора Дипломатической академии Республики Корея Пак Чхоль Хи. Фото: ВИА   
Выступая на приеме директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг заявил, что отношения между Вьетнамом и Республикой Корея сейчас находятся на самом высоком уровне с момента установления дипломатических отношений в 1992 году.

Отметив быстрое и эффективное развитие связей в области политики, дипломатии, национальной обороны и безопасности, экономики и торговли на двусторонней и многосторонней основе за последние более чем три десятилетия, он сказал, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию торговли, науки и инвестиций, уделяя особое внимание энергетическому переходу, зеленой трансформации, искусственному интеллекту и полупроводниковым технологиям.

Учитывая растущую популярность Вьетнама как предпочтительного направления для ведущих мировых полупроводниковых корпораций, таких как Intel и Samsung, Нгуен Суан Тханг выразил большую заинтересованность в развитии сотрудничества в этом важнейшем секторе. Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в области промышленной цепочки поставок, полупроводниковых технологий, углеродной нейтральности и упрощения торговли за счет сокращения выбросов парниковых газов, чистой энергии, расширения правил происхождения и основных минеральных ресурсов.

Директор Дипломатической академии Республики Корея Пак Чхоль Хи, в свою очередь, выразил желание, чтобы Национальная политическая академия им. Хо Ши Мина активизировала сотрудничество в профессиональной подготовке государственных служащих, преподавателей, организации курсов повышения квалификации для учащихся, а также в проведении форума по вопросам полупроводников.

Затем прошла беседа «Сотрудничество в области морской безопасности в регионе и сотрудничество в регионе Большого Меконга» между двумя академиями. Обе стороны договорились о мерах по обеспечению безопасность морской среды и морского судоходства, что является политической волей стран для координации действий.

ВИА/ИЖВ

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