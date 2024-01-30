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Президент Вьетнама принимает новых послов Польши, Испании и Бангладеш и и уходящего посла Мозамбика
Отметив быстрое и эффективное развитие связей в области политики, дипломатии, национальной обороны и безопасности, экономики и торговли на двусторонней и многосторонней основе за последние более чем три десятилетия, он сказал, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание развитию торговли, науки и инвестиций, уделяя особое внимание энергетическому переходу, зеленой трансформации, искусственному интеллекту и полупроводниковым технологиям.
Учитывая растущую популярность Вьетнама как предпочтительного направления для ведущих мировых полупроводниковых корпораций, таких как Intel и Samsung, Нгуен Суан Тханг выразил большую заинтересованность в развитии сотрудничества в этом важнейшем секторе. Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в области промышленной цепочки поставок, полупроводниковых технологий, углеродной нейтральности и упрощения торговли за счет сокращения выбросов парниковых газов, чистой энергии, расширения правил происхождения и основных минеральных ресурсов.
Директор Дипломатической академии Республики Корея Пак Чхоль Хи, в свою очередь, выразил желание, чтобы Национальная политическая академия им. Хо Ши Мина активизировала сотрудничество в профессиональной подготовке государственных служащих, преподавателей, организации курсов повышения квалификации для учащихся, а также в проведении форума по вопросам полупроводников.
Затем прошла беседа «Сотрудничество в области морской безопасности в регионе и сотрудничество в регионе Большого Меконга» между двумя академиями. Обе стороны договорились о мерах по обеспечению безопасность морской среды и морского судоходства, что является политической волей стран для координации действий.