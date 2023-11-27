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Президент Вьетнама прибыл в Токио, начав официальный визит в Японию

26 ноября вечером (по местному времени) Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в международный аэропорт Ханеда в Токио, начав свой официальный визит в Японию по приглашению японского государства.
  Президента Во Ван Тхыонга и его супругу встречают в международном аэропорту Ханэда. Фото: ВИA  
26 ноября вечером (по местному времени) Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в международный аэропорт Ханэда в Токио, начав свой официальный визит в Японию по приглашению японского государства.

В аэропорту делегацию встретили посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио с супругой, сотрудники Министерства иностранных дел Японии, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу с супругой, сотрудники посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в Японии.

Визит проходит в то время, когда две страны празднуют 50-ю годовщину установления своих дипломатических отношений.

В соответствии с графиком Президент Во Ван Тхыонг проведет переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, встретится с императором и императрицей Японии, а также с высокопоставленными руководителями страны пребывания. Также запланировано его выступление в Национальном парламенте Японии.

Вьетнамский лидер примет участие в церемонии, посвященной 50-летию установления вьетнамско-японских дипломатических отношений, а также примет участие в других важных мероприятиях.

Президент также должен посетить префектуру Фукуока и провести там различные мероприятия.

ВИА/ИЖВ

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