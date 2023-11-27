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Президент Вьетнама прибыл в Токио, начав официальный визит в Японию
В аэропорту делегацию встретили посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио с супругой, сотрудники Министерства иностранных дел Японии, посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу с супругой, сотрудники посольства Вьетнама и представители вьетнамской общины в Японии.
Визит проходит в то время, когда две страны празднуют 50-ю годовщину установления своих дипломатических отношений.
В соответствии с графиком Президент Во Ван Тхыонг проведет переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио, встретится с императором и императрицей Японии, а также с высокопоставленными руководителями страны пребывания. Также запланировано его выступление в Национальном парламенте Японии.
Вьетнамский лидер примет участие в церемонии, посвященной 50-летию установления вьетнамско-японских дипломатических отношений, а также примет участие в других важных мероприятиях.
Президент также должен посетить префектуру Фукуока и провести там различные мероприятия.