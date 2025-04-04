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Президент Вьетнама председательствовал на церемонии приветствия своего бурундийского коллеги

4 апреля в Ханое президент государства Лыонг Кыонг и его супруга председательствовали на церемонии приветствия президента Бурунди Эвариста Ндайшимийе и его супруги, которые с 3 по 6 апреля находятся с официальным визитом во Вьетнаме.
  Президент государства Лыонг Кыонг (справа) и президент Бурунди Эварист Ндайшимийе на церемонии встречи последнего в Ханое 4 апреля. Фото: ВИA  
Визит, приуроченный к 50-летию установления двусторонних дипломатических отношений (16 апреля 1975-2025 гг.), считается исторической вехой в отношениях двух стран, отражающей их стремление к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества в области политики, экономики, торговли, культуры и общества.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 16 апреля 1975 года. Вьетнам и Бурунди имеют много общих черт в истории и культуре: оба государства пережили борьбу с колониализмом. Лидеры Бурунди считают Вьетнам примером в борьбе за национальное освобождение, а также в строительстве и развитии страны.

За последние 50 лет две страны поддерживали прекрасные отношения как по партийным, так и по государственным каналам. Укреплению этих связей способствовали обмены на высоком уровне, в том числе встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня с президентом Эваристом Ндайшимийе в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года и рабочий визит генерального секретаря Национального совета защиты демократии - Сил защиты демократии Ревериана Ндикурийо во Вьетнам в июле 2024 года.

Экономические и торговые связи между двумя странами демонстрируют многообещающий рост, и в 2024 году объем двусторонней торговли достиг 2 миллионов долларов США. Вьетнам в основном поставляет в страну машины, оборудование, компьютеры и комплектующие, а импортирует из африканской страны минералы, руды и корма для животных.

Выдающимся достижением в двустороннем сотрудничестве является инвестиционный проект вьетнамской военно-промышленной и телекоммуникационной группы Viettel в Бурунди. С момента создания в 2013 году совместного предприятия с долей владения 85% Viettel запустила свою мобильную сеть под брендом Lumitel по всей территории Бурунди в июне 2015 года. За десять лет своей деятельности Lumitel стал ведущим телекоммуникационным провайдером в Бурунди и одним из крупнейших вкладчиков в бюджет бурундийского правительства, обеспечивая стабильную занятость более 60 000 работников и косвенно создавая около 100 000 рабочих мест.

После создания Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) в 2021 году ожидается значительное увеличение объемов торговли Вьетнама с африканскими рынками. Вьетнам, динамично развивающаяся экономика Юго-Восточной Азии, рассматривает Африку, особенно Восточную Африку, как новый, потенциальный рынок, богатый ресурсами и имеющий многочисленные возможности для сотрудничества.

Отношения между двумя странами будут продолжать развиваться во многих секторах, особенно в экономике, торговле и инвестициях, благодаря твердой политической решимости лидеров обеих стран, богатым ресурсам и потенциалу для сотрудничества. Это партнерство будет способствовать реализации стратегий социально-экономического развития каждой страны, а также миру, стабильности, процветанию и развитию в обоих регионах и на обоих континентах.

После церемонии приветствия президент Лыонг Кыонг и президент Эварист Ндайишимийе провели личную встречу, а затем возглавили делегации высокого уровня двух стран на переговорах, цель которых - оценить результаты двустороннего сотрудничества за прошедшее время и предложить направления на ближайшее время. Лидеры двух стран также станут свидетелями подписания ряда документов о сотрудничестве.


ВИА/ИЖВ

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