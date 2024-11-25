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Президент Вьетнама председательствовал на церемонии приветствия президента Болгарии
Это первый визит во Вьетнам президента Болгарии за последние 11 лет, а также первая поездка президента Радева в страну Юго-Восточной Азии. Он проходит в то время, когда обе страны приближаются к 70-й годовщине установления дипломатических отношений (8 февраля 1950 года - 2025 год), стремясь к дальнейшему укреплению и расширению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.
Официальные связи между двумя странами зародились в 1950 году, когда Болгария стала одним из первых 10 государств мира, признавших и установивших дипломатические отношения с Демократической Республикой Вьетнам, ныне Социалистической Республикой Вьетнам.
В самые сложные периоды борьбы Вьетнама за национальную независимость и строительство страны Болгария оказалась неизменным сторонником, оказавшим стране как материальную, так и моральную помощь. Она помогла сформировать будущее руководство Вьетнама, подготовив более 3 600 научных сотрудников и экспертов, а также более 30 000 квалифицированных рабочих в различных отраслях, включая строительство, архитектуру, информационные технологии, биохимию, сельское хозяйство, машиностроение и медицину. Многие выпускники стали высокопоставленными чиновниками, ведущими учеными, экспертами и инженерами во Вьетнаме и внесли свой вклад в укрепление традиционной дружбы с Болгарией.
Визит президента Радева свидетельствует о процветающем двустороннем и многостороннем сотрудничестве между двумя странами. За последнее время Вьетнам и Болгария провели успешные периодические заседания межправительственного комитета и в полной мере реализовали сотрудничество между министерствами, ведомствами и местными органами власти. Кроме того, они поддерживают сильную взаимную поддержку и координацию на международных форумах и в организациях, подчеркнул он.
Несмотря на временный откат, вызванный пандемией COVID-19, двусторонние отношения восстановились с заметной динамикой, чему способствовали встречи между высокопоставленными руководителями, министерствами, ведомствами и местными властями обеих сторон. Болгарские лидеры постоянно выражают глубокую признательность за историческое партнерство, а также восхищение социально-экономическими достижениями Вьетнама и его усилиями по международной интеграции. В частности, они заявили, что Болгария готова служить мостом для укрепления сотрудничества Вьетнама как с Европейским союзом, так и с Балканским регионом.
Процветающие дипломатические связи привели к ощутимым экономическим результатам: объем двусторонней торговли удвоился со 102,5 млн долларов США в 2015 году до 211,5 млн долларов США в 2023 году, сказал он, добавив, что эта траектория роста продолжается, и ожидается, что в этом году торговый доход достигнет около 300 млн долларов США, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Болгария является одной из стран Европейского союза (ЕС), которая играет ведущую роль в ратификации Рамочного соглашения между ЕС и Вьетнамом о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве (PCA), а также содействует подписанию и ратификации этого соглашения, соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). В сентябре 2023 года Народное собрание Болгарии абсолютным большинством голосов ратифицировало Соглашение о защите инвестиций ЕС-Вьетнам (EVIPA), продемонстрировав тем самым свое уважение к традиционной дружбе и сотрудничеству во многих областях между двумя странами, а также создав прочную и благоприятную правовую основу для расширения инвестиционного сотрудничества между предприятиями двух стран в ближайшее время после вступления соглашения в силу.
Поскольку обе страны достигли различных успехов в сотрудничестве в области политики, экономики - торговли, инвестиций, образования - подготовки кадров, науки - техники, культуры - туризма, обороны - безопасности, труда и законодательства, поездка президента Радева будет способствовать укреплению и углублению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами, особенно в областях, где они имеют сильные стороны и потребности.
После церемонии приветствия президент Вьетнама Лыонг Кыонг и президент Румен Радев провели встречу за закрытыми дверями, а затем во главе делегаций высокого уровня двух стран провели переговоры, чтобы оценить результаты двустороннего сотрудничества за прошедшее время и предложить направления сотрудничества в будущем. Лидеры двух стран также станут свидетелями церемонии подписания документов о сотрудничестве.