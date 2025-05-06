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Президент Вьетнама председательствовал на официальной церемонии приветствия своего коллеги из Шри-Ланки
После церемонии президенты двух стран во главе своих делегаций проведут двусторонние переговоры, в ходе которых будет рассмотрен прогресс двустороннего сотрудничества за последние годы и обсуждены направления дальнейшего взаимодействия. Также запланировано, что лидерыдвух стран станут свидетелями подписания соглашений осотрудничестве и проведут совместный брифинг для прессы.
По приглашению президента Лыонг Кыонга лидер Шри-Ланки прибыл в Ханой, чтобы начать свой первый визит во Вьетнам с момента вступления в должность в ноябре прошлого года. В рамках поездки он примет участие в праздновании Дня Весак Организации Объединенных Наций. Ожидается, что этот визит укрепит политическое доверие и будет способствовать дальнейшему развитию практического и эффективного сотрудничества между двумя странами в различных секторах.
С момента установления дипломатических отношений в 1970 году Вьетнам и Шри-Ланка поддерживают крепкие и динамичные отношения. Шри-Ланка неизменно выражает теплые чувства по отношению к Вьетнаму и рассматривает эту страну как образец экономического роста и международной интеграции. Обмены на высоком уровне уже давно играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений.
Шри-Ланка официально признала полный статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой, а ежегодный объем двусторонней торговли достиг примерно 200 миллионов долларов США, в основном за счет вьетнамского экспорта. В ближайшие годы обе стороны намерены довести объем двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов США.
Вьетнам и Шри-Ланка отмечают 55-летие установления дипломатических отношений, и обе страны намерены и дальше углублять их, используя взаимное доверие и общие цели развития.
Визит президента Диссанаяке подчеркивает твердую приверженность Шри-Ланки традиционной дружбе с Вьетнамом и отражает общую решимость расширять сотрудничество в традиционных областях, открывая новые возможности в области цифровой трансформации, цифровой экономики, энергетического перехода, искусственного интеллекта и коммуникаций.