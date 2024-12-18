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Президент Вьетнама посетил 12-й армейский корпус, дислоцированный в Ниньбине

18 декабря президент Вьетнама Лыонг Кыонг посетил 12-й армейский корпус, дислоцированный в северной провинции Ниньбинь, по случаю 80-й годовщины основания Вьетнамской народной армии (ВНА) (22 декабря 1944-2024 гг.) и 35-й годовщины Дня всенародной обороны (22 декабря 1989-2024).
  Президент государства Лыонг Кыонг обходит строй почетного караула. Фото: https://www.qdnd.vn/
Генерал-майор Чыонг Мань Зунг, командующий 12-м армейским корпусом, отметил, что это подразделение, созданное 21 ноября 2023 года, является первым стратегическим мобильным, основным армейским корпусом армии, реорганизованным в направлении «упорядоченности, компактности и силы» и движущимся к модернизации.

Признавая и приветствуя достижения, достигнутые офицерами и солдатами 12-го армейского корпуса за прошедший год, Глава государства поручил подразделению приложить больше усилий для успешного выполнения задач, отвечающих все более высоким требованиям миссии по строительству и защите Отечества в новую эру.

Он призвал 12-й армейский корпус тщательно изучить и эффективно внедрять стратегию национальной обороны в новых условиях, активно разрабатывать и совершенствовать боевые планы на основе новой стратегической схемы, а также повышать свою мобильность и способность эффективно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности, тем самым способствуя поддержанию мирной и стабильной обстановки для развития страны.

Подразделение должно поддерживать и укреплять абсолютное и прямое руководство партии во всех аспектах, а также централизованное и единое государственное управление вооруженными силами. Оно должно обеспечить чистоту, силу и образцовость партийных комитетов и организаций на всех уровнях в аспектах политики, идеологии, этики, организации и кадров.

Президент также потребовал, чтобы армейский корпус активно внедрял свои методы и улучшал качество материально-технического обеспечения своих миссий, одновременно развивая производство, практикуя бережливость и обеспечивая благополучие солдат как в материальном, так и в духовном аспектах.

Подразделение должно эффективно управлять и использовать свое вооружение и технические средства, особенно новое и современное оружие, заявил Лыонг Кыонг, подчеркнув необходимость укрепления своего единства с народом и продолжать играть ведущую роль в оказании помощи людям в предотвращении стихийных бедствий, борьбе с болезнями, проведении поисково-спасательных операций и выполнении «боевой» роли армии в мирное время.

Ранее глава государства посетил и вручил подарки офицерам и солдатам 241-й бригады ПВО 12-го армейского корпуса.

ВИА/ИЖВ

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