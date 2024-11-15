Президент Вьетнама подчеркнул послание в твердую уверенность в светлом будущем на Саммите глав государств АТЭС 2024

Президент государства Лыонг Кыонг выступает на Саммите руководителей АТЭС 2024. Фото: ВИA



По его словам, для достижения общих целей экономики-участницы должны сосредоточиться на четырех ключевых приоритетах. Во-первых, они должны обеспечить мирную и стабильную международную обстановку, способствующую развитию глобальной торговли и инвестиций, а также экономической интеграции и взаимосвязанности.



Во-вторых, необходимо обеспечить, чтобы каждая страна и каждый человек имели равный доступ к возможностям и могли в полной мере воспользоваться результатами сотрудничества и развития.



В-третьих, страны-участницы должны разработать комплексные решения по переходу на чистую, зеленую энергию, чтобы эффективно решать самую острую проблему человечества - изменение климата.



Наконец, необходимо обеспечить ответственное и инклюзивное развитие и применение прорывных технологий, в частности искусственного интеллекта, которые станут важнейшими факторами экономического роста и социального прогресса. Выступая с основным докладом, Лыонг Кыонг подчеркнул, что в условиях, когда мир переживает глубокие и трансформационные изменения, формирующие международный политический и экономический ландшафт и оказывающие влияние на каждую страну и бизнес, АТЭС предоставляет важнейшую платформу для размышлений, диалога и создания системы экономического управления, способствующей росту экономик стран-участниц.По его словам, для достижения общих целей экономики-участницы должны сосредоточиться на четырех ключевых приоритетах. Во-первых, они должны обеспечить мирную и стабильную международную обстановку, способствующую развитию глобальной торговли и инвестиций, а также экономической интеграции и взаимосвязанности.Во-вторых, необходимо обеспечить, чтобы каждая страна и каждый человек имели равный доступ к возможностям и могли в полной мере воспользоваться результатами сотрудничества и развития.В-третьих, страны-участницы должны разработать комплексные решения по переходу на чистую, зеленую энергию, чтобы эффективно решать самую острую проблему человечества - изменение климата.Наконец, необходимо обеспечить ответственное и инклюзивное развитие и применение прорывных технологий, в частности искусственного интеллекта, которые станут важнейшими факторами экономического роста и социального прогресса.

Подтвердив, что бизнес-сообщество играет решающую роль в выдающихся успехах Азиатско-Тихоокеанского региона и в развитии сотрудничества АТЭС, президент Вьетнама выделил несколько ключевых областей, в которых оно может внести значительный вклад, включая лидерство в инновационных бизнес-моделях и производственных процессах в направлении экологичной, циркулярной и цифровой экономики, а также стать движущей силой как зеленого, так и цифрового перехода, вдохновляя и способствуя росту важнейших секторов; и увеличение инвестиций в исследования и разработки для стимулирования роста и применения революционных технологий, которые решают насущные глобальные проблемы.



Они должны активно участвовать в формировании правил и стандартов для развивающихся и стратегически важных секторов мировой экономики, а также служить жизненно важным мостом, соединяющим экономики, расширяющим обмен между людьми и способствующим созданию и укреплению отношений сотрудничества и дружбы между странами, подчеркнул Лыонг Кыонг.



Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что Вьетнам вступает в новую эпоху с новым мышлением, с сильным желанием превращать страну в процветающую, счастливую и с твердой уверенностью в светлое будущее. Фундамент Вьетнама – это быстрорастущая, динамичная экономика, занимающая 35-е место в мире по масштабам, наличие сильной, стабильной, ориентированной на человека политической системы. Кроме того, это патриотичная, самоуверенная, свмодостаточная и самостоятельная нация с населением более 100 миллионов человек и множеством международных друзей и партнеров на пяти континентах.



Он добавил: «Страна придерживается принципов независимости, самодостаточности, самостоятельности, диверсификации и многосторонности с акцентом на мир, сотрудничество и развитие, полностью поддерживая многостороннюю торговую систему, признавая ключевую роль Всемирной торговой организации, твердо веря в ценности свободной торговли, взаимосвязанности и международной интеграции, ответственно участвуя и внося позитивный вклад в глобальную политику, мировую экономику и человеческую цивилизацию, тем самым позиционируя себя как друга, надежного партнера и активного, ответственного члена международного сообщества».



Лыонг Кыонг отметил, что активный рост Вьетнама откроет новые возможности для отечественных и международных предприятий в различных секторах, включая торговлю, промышленность, сельское хозяйство, туризм, инфраструктуру, логистику и высокотехнологичные отрасли.



Он подчеркнул, что вьетнамский рынок постоянно предлагает исключительные выгоды и преимущества, с которыми мало кто может сравниться.



Завершая свою речь, государственный лидер подчеркнул, что в условиях, когда мир переживает значительные глобальные потрясения и сталкивается с рисками протекционизма, фрагментации и распада, АТЭС должен вновь принять свою жизненно важную роль в качестве моста, соединяющего и продвигающего сотрудничество между его членами. «Вместе мы должны стремиться к построению прозрачной и справедливой системы международного экономического управления, обеспечивающей сбалансированные выгоды для всех вовлеченных сторон», - подчеркнул он.



