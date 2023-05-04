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Президент Вьетнама отправляется на церемонию коронации британского короля Карла III

По приглашению Королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии утром 4 мая 2023 года президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во главе вьетнамской делегации покинул Ханой, отправившись на коронацию британского короля Карла III, проходящую в Соединенном Королевстве.
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Фото: ВИА  
По приглашению Королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии утром 4 мая 2023 года президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во главе вьетнамской делегации покинул Ханой, отправившись на коронацию британского короля Карла III, проходящую в Соединенном Королевстве.

Эта рабочая поездка президента государства является внешнеполитическим мероприятием высокого уровня, имеющим важное значение, подтверждающим позиции и роль Вьетнама в регионе и в мире.

Поездка была направлена на продолжение реализации внешней политики 13-го съезда КПВ в отношении всесторонней и широкой международной интеграции и Директивы № 25 Секретариата ЦК Партии о продвижении и укреплении многосторонних международных отношений.

Присутствие президента государства на церемонии коронации короля Карла III свидетельствует об уважении Вьетнама к британской королевской семье и стратегическому партнерству между Вьетнамом и Великобританией.

По словам посла Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонга, это второй визит президента Вьетнама в Великобританию после почти двух десятилетий в контексте того, что отношения между Вьетнамом и Великобританией находятся на наилучшей стадии развития за всю историю.

В частности, в 2023 году две страны празднуют 50-ю годовщину установления дипломатических отношений множеством значимых, насыщенных и интересных оживленных во многих регионах Вьетнама и Великобритании.

Президента Вьетнама в этой рабочей поездке сопровождают министр иностранных дел Буй Тхань Шон; посол Вьетнама в Англии Нгуен Хоанг Лонг; заместитель заведующего Канцелярией президента Фан Тхи Ким Оань; помощник президента государства Зыонг Куок Хунг и руководители нескольких министерств и ведомств.

ВИА/ИЖВ

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