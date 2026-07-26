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НОВОСТИ

Президент Вьетнама обнародовал три указа

25 июля в Ханое Канцелярия Президента Вьетнама провела пресс-конференцию, на которой был объявлен указ Президента страны об обнародовании трех указов, недавно принятых Постоянным комитетом Национального собрания на его 4-й сессии.
  На пресс-конференции, посвященной объявлению указа Президента страны об обнародовании трех указов, недавно принятых Постоянным комитетом Национального собрания. Фото: ВИА  
В их число входят Указ о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Указа о льготном обращении с лицами, имеющими заслуги перед революцией, Указ о судебном производстве по направлению наркозависимых в возрасте от 12 до 18 лет на принудительное лечение от наркомании и Указ о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Указа о судебных издержках.

Расширение мер поддержки лиц, имеющих заслуги перед революцией

Первый указ вводит официальное определение лиц, имеющих заслуги перед революцией, и пересматривает критерии их признания для обеспечения большей последовательности, справедливости и разрешения затянувшихся дел.

Он также расширяет категории лиц, подлежащих признанию, и доступные для них льготные меры политики.

Указ закрепляет принцип, согласно которому лица с заслугами перед революцией и их семьи должны иметь уровень жизни как минимум выше среднего уровня населения по месту жительства. Документ превращает жилищную помощь лицам, имеющим заслуги перед революцией, и родственникам павших бойцов в постоянную долгосрочную политику, реализуемую с учетом социально-экономических условий страны.

Примечательно, что указ пересматривает правила признания павшими бойцами в случаях, когда инвалиды войны или лица с эквивалентным статусом умирают от рецидива ранений, полученных на войне.

Согласно новым правилам, требование для присвоения статуса павшего бойца отменяется для инвалидов войны с уровнем утраты трудоспособности (инвалидности) от 81% и более в случае их смерти. Вместо этого критерии правомочности применяются только к лицам с уровнем инвалидности от 61% до 80%, чья смерть наступила непосредственно в результате рецидива полученного ранения.

Указ также распространяет признание статуса павшего бойца и инвалида войны на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных сил, получивших ранения или погибших при непосредственном выполнении задач по предупреждению и пресечению преступности. Несколько нормативных актов были объединены для расширения критериев признания лиц, выполняющих задачи по обеспечению национальной обороны и безопасности.

Указ наделяет Правительство полномочиями признавать или делегировать полномочия по признанию лиц имеющими заслуги перед революцией в случаях, когда документы представлены не в полном объеме, но подтверждаются четкими историческими и фактическими доказательствами, а также в иных исключительных обстоятельствах.

Ускоренные процедуры направления несовершеннолетних на принудительное лечение от наркомании

Указ о судебном производстве по направлению наркозависимых в возрасте от 12 до 18 лет на принудительное лечение от наркомании состоит из пяти глав и 48 статей.

Документ устанавливает порядок рассмотрения и принятия судами решений об отсрочке, освобождении, временном приостановлении или отмене решений о направлении на принудительное лечение, а также правила рассмотрения жалоб, рекомендаций и протестов, связанных с такими решениями.

Согласно указу, слушания в суде первой инстанции могут проходило даже в отсутствие прокурора. Однако на апелляционных слушаниях присутствие прокурора является обязательным, и в случае его отсутствия суд обязан отложить заседание.

Поправки к правилам о судебных издержках

Указ о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Указа о судебных издержках, состоящий из трех статей, вступит в силу 1 августа 2026 года.

Он расширяет категории лиц, имеющих право на освобождение от оплаты или снижение стоимости проведения экспертизы (оценки), включая потерпевших, которым требуется оценка ущерба в соответствии с Законом об ответственности государства за возмещение ущерба.

Он также дополняет правила об освобождении от оплаты и снижении стоимости судебно-медицинской экспертизы в уголовном судопроизводстве в целях их приведения в соответствие с пунктом 5 статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса.

Что касается процедур банкротства и реструктуризации, указ разъясняет порядок определения расходов на банкротство, если они покрываются за счет средств государственного бюджета. Он также конкретизирует правила выплаты авансов на расходы по банкротству, оплаты таких расходов и обращения с авансовыми платежами в случаях, финансируемых из государственного бюджета.

ИЖВ/ВИА

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