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Президент Вьетнама обнародовал три указа
Расширение мер поддержки лиц, имеющих заслуги перед революцией
Первый указ вводит официальное определение лиц, имеющих заслуги перед революцией, и пересматривает критерии их признания для обеспечения большей последовательности, справедливости и разрешения затянувшихся дел.
Он также расширяет категории лиц, подлежащих признанию, и доступные для них льготные меры политики.
Указ закрепляет принцип, согласно которому лица с заслугами перед революцией и их семьи должны иметь уровень жизни как минимум выше среднего уровня населения по месту жительства. Документ превращает жилищную помощь лицам, имеющим заслуги перед революцией, и родственникам павших бойцов в постоянную долгосрочную политику, реализуемую с учетом социально-экономических условий страны.
Примечательно, что указ пересматривает правила признания павшими бойцами в случаях, когда инвалиды войны или лица с эквивалентным статусом умирают от рецидива ранений, полученных на войне.
Согласно новым правилам, требование для присвоения статуса павшего бойца отменяется для инвалидов войны с уровнем утраты трудоспособности (инвалидности) от 81% и более в случае их смерти. Вместо этого критерии правомочности применяются только к лицам с уровнем инвалидности от 61% до 80%, чья смерть наступила непосредственно в результате рецидива полученного ранения.
Указ также распространяет признание статуса павшего бойца и инвалида войны на сотрудников правоохранительных органов и других уполномоченных сил, получивших ранения или погибших при непосредственном выполнении задач по предупреждению и пресечению преступности. Несколько нормативных актов были объединены для расширения критериев признания лиц, выполняющих задачи по обеспечению национальной обороны и безопасности.
Указ наделяет Правительство полномочиями признавать или делегировать полномочия по признанию лиц имеющими заслуги перед революцией в случаях, когда документы представлены не в полном объеме, но подтверждаются четкими историческими и фактическими доказательствами, а также в иных исключительных обстоятельствах.
Ускоренные процедуры направления несовершеннолетних на принудительное лечение от наркомании
Указ о судебном производстве по направлению наркозависимых в возрасте от 12 до 18 лет на принудительное лечение от наркомании состоит из пяти глав и 48 статей.
Документ устанавливает порядок рассмотрения и принятия судами решений об отсрочке, освобождении, временном приостановлении или отмене решений о направлении на принудительное лечение, а также правила рассмотрения жалоб, рекомендаций и протестов, связанных с такими решениями.
Согласно указу, слушания в суде первой инстанции могут проходило даже в отсутствие прокурора. Однако на апелляционных слушаниях присутствие прокурора является обязательным, и в случае его отсутствия суд обязан отложить заседание.
Поправки к правилам о судебных издержках
Указ о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Указа о судебных издержках, состоящий из трех статей, вступит в силу 1 августа 2026 года.
Он расширяет категории лиц, имеющих право на освобождение от оплаты или снижение стоимости проведения экспертизы (оценки), включая потерпевших, которым требуется оценка ущерба в соответствии с Законом об ответственности государства за возмещение ущерба.
Он также дополняет правила об освобождении от оплаты и снижении стоимости судебно-медицинской экспертизы в уголовном судопроизводстве в целях их приведения в соответствие с пунктом 5 статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса.
Что касается процедур банкротства и реструктуризации, указ разъясняет порядок определения расходов на банкротство, если они покрываются за счет средств государственного бюджета. Он также конкретизирует правила выплаты авансов на расходы по банкротству, оплаты таких расходов и обращения с авансовыми платежами в случаях, финансируемых из государственного бюджета.