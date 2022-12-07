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Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук посетил провинцию Кёнгидо в РК

Во второй половине дня 6 декабря президент Нгуен Суан Фук и высокопоставленная вьетнамская делегация посетили провинцию Кёнгидо на западе Республики Корея (РК) и присутствовали на церемонии объявления Дня Вьетнама в городе Кванджу.
    Президент Нгуен Суан Фук совершает рабочую поездку в провинцию Кёнгидо Республики Корея. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 6 декабря президент Нгуен Суан Фук и высокопоставленная вьетнамская делегация посетили провинцию Кёнгидо на западе Республики Корея (РК) и присутствовали на церемонии объявления Дня Вьетнама в городе Кванджу.

Продолжая деятельность в рамках народной дипломатии между двумя странами, в ходе государственного визита в РК во второй половине дня 6 декабря президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и высокопоставленная вьетнамская делегация посетили провинцию Кёнгидо на западе РК.

Выступая на встрече, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук выразил свою радость в связи с визитом в город Кванджу, провинция Кёнгидо. В частности, это также вторая малая родина для около 37.000 вьетнамцев, в том числе около 3.000 вьетнамцев с более чем 500 вьетнамско-корейскими мультикультурными семьями, проживающими в городе Кванджу. В последнее время они получили большое внимание и поддержку со стороны местных властей.

Президент Вьетнама поблагодарил и пожелал губернатору Кёнгидо, мэру города Кванджу и впредь предоставлять вьетнамцам здесь благоприятные условия и действенную поддержку для их лучшей интеграции, особенно для вьетнамских невест.

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук предложил лидерам провинции Кёнгидо, города Кванджу и местным властям усилить поощрение провинциальных предприятий по расширению масштабов и диверсификации инвестиционных и деловых сфер в населенных пунктах Вьетнама, особенно в области информационных технологий, строительства и развития городов-спутников, торговых центров, логистических центров, гостиничного бизнеса, строительства инфраструктуры, «умных» городов, уделяя особое внимание передаче технологий, а также поддержке и обмену опытом для вьетнамских населенных пунктов в административном управлении, планировании развитии туризма, координации в создании туристических продуктов и осуществления совместных мероприятий по продвижению туризма.

В провинции Кёнгидо президент Вьетнама Нгуен Суан Фук и делегация приняли участие в церемонии объявления Дня Вьетнама города Кванджу.

Президент подчеркнул, что ежегодное мероприятие, посвященное Дню Вьетнама 6 декабря в городе Кванджу, укрепит взаимопонимание между двумя народами; в то же время открывая новые возможности для сотрудничества, народной дипломатии и бизнеса двух стран.

Президент Вьетнама выразил уверенность, что с твердой решимостью и неустанными усилиями правительства и населения провинции Кёнгидо будет и дальше развиваться.

Президент государства Нгуен Суан Фук подчеркнул, что 2022 год является 30-летием установления дипломатических отношений и годом, открывающим новый и долгосрочный период развития отношений двух стран в последующие годы. В ходе этого визита высшие руководители двух стран совместно объявили о повышении уровня отношений между двумя странами до «всеобъемлющего стратегического партнерства».

ВИА

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