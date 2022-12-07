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Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук встретился с председателем НС РК
Председатель НС Ким Джин Пё сердечно приветствовал президента Вьетнама Нгуен Суан Фука как первого гостя, посетившего РК во время срока полномочий президента Юн Сок Ёля; выразил удовлетворение повышением уровня отношений между двумя странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в ходе визита; в то же время поздравил Вьетнам с его достижениями в социально-экономическом развитии за последнее время, несмотря на воздействие пандемии COVID-19.
Президент Нгуен Суан Фук передал сердечные приветствия от председателя НС Выонг Динь Хюэ председателю НС Ким Джин Пё; выразил удовлетворение вновь посетить прекрасную и гостеприимную РК в качестве нового лидера; подчеркнув, что повышение уровня отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства создаст благоприятные условия, чтобы отношения сотрудничества двух стран вышли на новый, более всеобъемлющий и практический этап развития.
Обе стороны оценили, что отношения между двумя странами достигли многих важных успехов за последние 30 лет с впечатляющими показателями роста в торговле, инвестициях и народной дипломатии; обе стороны договорились в ближайшее время еще больше укрепить сотрудничество между НС и политическими партиями двух сторон, и в то же время продолжать продвигать роль законодательных органов и парламентов двух стран в поддержке двух правительств в продвижении двусторонних отношений во всех областях.
Стороны договорились о сотрудничестве для поддержания поставок, поддержки укрепления экономического сотрудничества, содействия корейским предприятиям в расширении инвестиций во Вьетнам как по масштабу, так и по качеству, параллельно с передачей технологий, особенно сотрудничая в производстве сырья и поддержке вьетнамских предприятий для улучшения их способности во вспомогательных отраслях; поддержке правительства и бизнеса двух стран в реализации синхронных мер для скорейшего достижения цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 млрд. долл. США к 2023 году и достижения цели в 150 млрд. долл. США к 2030 году.
Два лидера разделяли общее видение по обеспечению безопасности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном морем; поддержанию мирной, стабильной и правовой обстановки и разрешение споров на море мирными средствами, обеспечению законных прав и интересов стран в соответствии с международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS 1982), а также осуществлению денуклеаризации, содействию диалогу и сотрудничеству на Корейском полуострове.