Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук встретился с председателем НС РК

По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках государственного визита в РК 6 декабря в штаб-квартире Национального собрания (НС) РК состоялась встреча президента Вьетнама Нгуен Суан Фука с председателем НС РК Ким Джин Пё.
   Президент Нгуен Суан Фук встретился с председателем НC Республики Корея Ким Джин Пё.Фото: ВИА  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в рамках государственного визита в РК 6 декабря в штаб-квартире Национального собрания (НС) РК состоялась встреча президента Вьетнама Нгуен Суан Фука с председателем НС РК Ким Джин Пё.

Председатель НС Ким Джин Пё сердечно приветствовал президента Вьетнама Нгуен Суан Фука как первого гостя, посетившего РК во время срока полномочий президента Юн Сок Ёля; выразил удовлетворение повышением уровня отношений между двумя странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в ходе визита; в то же время поздравил Вьетнам с его достижениями в социально-экономическом развитии за последнее время, несмотря на воздействие пандемии COVID-19.

Президент Нгуен Суан Фук передал сердечные приветствия от председателя НС Выонг Динь Хюэ председателю НС Ким Джин Пё; выразил удовлетворение вновь посетить прекрасную и гостеприимную РК в качестве нового лидера; подчеркнув, что повышение уровня отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства создаст благоприятные условия, чтобы отношения сотрудничества двух стран вышли на новый, более всеобъемлющий и практический этап развития.

Обе стороны оценили, что отношения между двумя странами достигли многих важных успехов за последние 30 лет с впечатляющими показателями роста в торговле, инвестициях и народной дипломатии; обе стороны договорились в ближайшее время еще больше укрепить сотрудничество между НС и политическими партиями двух сторон, и в то же время продолжать продвигать роль законодательных органов и парламентов двух стран в поддержке двух правительств в продвижении двусторонних отношений во всех областях.

Стороны договорились о сотрудничестве для поддержания поставок, поддержки укрепления экономического сотрудничества, содействия корейским предприятиям в расширении инвестиций во Вьетнам как по масштабу, так и по качеству, параллельно с передачей технологий, особенно сотрудничая в производстве сырья и поддержке вьетнамских предприятий для улучшения их способности во вспомогательных отраслях; поддержке правительства и бизнеса двух стран в реализации синхронных мер для скорейшего достижения цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 млрд. долл. США к 2023 году и достижения цели в 150 млрд. долл. США к 2030 году.

Два лидера разделяли общее видение по обеспечению безопасности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном морем; поддержанию мирной, стабильной и правовой обстановки и разрешение споров на море мирными средствами, обеспечению законных прав и интересов стран в соответствии с международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS 1982), а также осуществлению денуклеаризации, содействию диалогу и сотрудничеству на Корейском полуострове.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек Нгуен Фу Чонг принял участие в конференции партийного комитета общественной безопасности

Генсек Нгуен Фу Чонг принял участие в конференции партийного комитета общественной безопасности

В конференции приняли участие генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности, президент Нгуен Суан Фук, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности, премьер-министр Фам Минь Тьинь, член Политбюро, член Постоянного комитета Парткомитета общественной безопасности
ПОДРОБНЕЕ

Top