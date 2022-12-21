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Президент Вьетнама начнет государственный визит в Индонезию со второй половины дня 21 декабря
В составе делегации присутствует министр иностранных дел Буй Тхань Шон.
Это первая поездка в страну ключевого вьетнамского руководителя после 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также первая поездка вьетнамского президента за ппоследние9 лет, поскольку две страны готовятся к 10-летию установления стратегического партнерства.
Ожидается, что он укрепит политическое доверие и углубит многоплановое сотрудничество, тем самым развивая двусторонние отношения все более практичным и эффективным образом.
Вьетнам и Индонезия установили дипломатические отношения в 1955 году и стратегическое партнерство в 2013 году.