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НОВОСТИ

Президент Вьетнама начнет государственный визит в Индонезию со второй половины дня 21 декабря

Президент Нгуен Суан Фук и высокопоставленная делегация Вьетнама покинут Ханой 21 декабря во второй половине дня, чтобы нанести трехдневный государственный визит в Индонезию по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо.
  Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Фото: ВИА  
Президент Нгуен Суан Фук и высокопоставленная делегация Вьетнама покинут Ханой 21 декабря во второй половине дня, чтобы нанести трехдневный государственный визит в Индонезию по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо.

В составе делегации присутствует министр иностранных дел Буй Тхань Шон.

Это первая поездка в страну ключевого вьетнамского руководителя после 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также первая поездка вьетнамского президента за ппоследние9 лет, поскольку две страны готовятся к 10-летию установления стратегического партнерства.

Ожидается, что он укрепит политическое доверие и углубит многоплановое сотрудничество, тем самым развивая двусторонние отношения все более практичным и эффективным образом.

Вьетнам и Индонезия установили дипломатические отношения в 1955 году и стратегическое партнерство в 2013 году.

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