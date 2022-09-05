Президент Вьетнама направил письмо отрасли образования по случаю нового учебного года

Президент Нгуен Суан Фук

В письме глава Государства отметил, что качество образования Вьетнама было повышено на 5 уровней, достигнув 59-го места в международном рейтинге в 2021 году. Были успешно проведены выпускные экзамены в средних школах в 2022 году. Образованию в горных, приграничных, островных районах и районах проживания этнических меньшинств уделяется большое внимание. Многие вьетнамские университеты вошли в престижные международные рейтинги университетов.

Кроме того, отличные достижения, которых вьетнамские школьники добились на международных олимпиадах в 2022 году, еще раз подтвердили мудрость, способность к обучению Вьетнама перед международными друзьями....

От имени руководителей Партии и Государства Президент Нгуен Суан Фук отметил и высоко оценил решимость и усилия, направленные на преодоление трудностей и достижений отрасли образования в прошедшем учебном году.

Он высоко оценил тему, выбранной отраслью образования в этом учебном году – «Солидарность, креативность, стремление хорошо выполнять задачи и цели инноваций, консолидация и повышение качества образования и подготовки кадров».

По случаю начала нового 2022-2023 учебного года Президент Нгуен Суан Фук пожелал учителям, администраторам, работникам образования, школьникам и студентам крепкого здоровья, счастья и добиться больших успехов в новом учебном году.



