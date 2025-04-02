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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг устроил банкет в честь короля Бельгии
Президент государства выразил надежду, что визит позволит королю и королеве стать свидетелями динамичных преобразований и мощного развития Вьетнама, а также создаст важный импульс для развития вьетнамско-бельгийской дружбы в ближайшие годы.
Несмотря на географическую удаленность, две страны связывают крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, отметил он. Президент Лыонг Кыонг подтвердил благодарность Вьетнама за неоценимую поддержку Бельгии в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны, а также в процессе развития страны. Он также отметил новаторскую роль Бельгии в принятии парламентской резолюции в поддержку вьетнамских жертв агента «оранж»/диоксина, которая помогла повысить осведомленность международного сообщества о последствиях войны во Вьетнаме.
Он отметил, что за последние пять десятилетий Вьетнам и Бельгия стали ключевыми партнерами во многих областях, включая политику, дипломатию, торговлю, инвестиции, образование, здравоохранение, охрану окружающей среды и устойчивое развитие. Обе страны также тесно сотрудничают на многосторонних форумах, в частности, в качестве членов Совета ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, сказал он.
Отметив растущее присутствие бельгийских предприятий во Вьетнаме, благодаря которому Бельгия стала одним из важных экономических партнеров Вьетнама в ЕС, он выразил уверенность, что предстоящая ратификация Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) создаст дополнительные возможности для бельгийских предприятий, инвестирующих во Вьетнам.
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул свою твердую уверенность в светлом будущем двусторонних отношений, подкрепленную успехом его встречи с королем Филиппом и неизменной поддержкой бельгийской королевской семьи.
Он призвал продолжать сотрудничество, чтобы обеспечить процветание вьетнамско-бельгийского партнерства на благо обеих стран, а также для регионального и глобального мира и развития.
В свою очередь, король Филипп сказал, что рад вернуться во Вьетнам, и напомнил о своем первом визите в 1994 году и последующих торговых миссиях во Вьетнам, а также о визите королевы Матильды в 2022 году с целью продвижения прав детей. Король подчеркнул, что этот государственный визит подтверждает глубокое уважение и дружбу Бельгии к вьетнамскому народу.
Высоко оценив выдающиеся экономические достижения Вьетнама, король Филипп отметил, что рыночные реформы, вступление страны в ВТО и расширение торговли внесли значительный вклад в ее процветание. Он высоко оценил стойкость вьетнамского народа, которая способствовала впечатляющему прогрессу страны.
Размышляя об общих ценностях двух стран, король подчеркнул их взаимную приверженность многостороннему подходу, международному праву и предотвращению конфликтов.
Король Филипп также отметил важность двустороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата, в частности, в достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году. Он отметил, что его визит в экопромышленную зону DEEP C продемонстрирует будущее Вьетнама в области логистики, возобновляемых источников энергии и сокращения отходов. По его словам, бельгийские компании также инвестируют во Вьетнаме в водородную энергетику, передовое медицинское лечение, страхование, сталь, логистику, продукты питания и морскую ветряную энергетику.
Выражая солидарность с жертвами войны во Вьетнаме, король выразил гордость за поддержку Бельгией проектов по обезвреживанию диоксина и пообещал продолжать оказывать помощь жертвам агент «оранж»/диоксина, что отражено в парламентской резолюции Бельгии от 2023 года. По его словам, во время визита в Хошимин король и королева встретятся с пострадавшими людьми и инвесторами, участвующими в дальнейших усилиях по дезактивации, чтобы способствовать оздоровлению окружающей среды.
Король Филипп подчеркнул прочные академические связи между Вьетнамом и Бельгией, отметив, что сотни вьетнамских студентов ежегодно обучаются в Бельгии. На сегодняшний день более 5 000 вьетнамских выпускников бельгийских университетов вносят значительный вклад в различные сферы деятельности.